Едут прямо на позиции: Порошенко передал в подразделения ВСУ технику для шиномонтажа, шины и зарядные станции

Петр Порошенко передал крупную партию техники и снаряжения в 15 бригад, полков и батальонов на сумму 20 млн грн. По запросам военных на позиции отправились 3 мобильные шиномонтажки, 3 огромные зарядные станции, 130 генераторов, 140 шин для пикапов, 6 Starlink, 5 детекторов дронов, 10 ноутбуков, а также планшеты, мониторы и принтеры.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Было бы вдвое больше, если бы нам не пытались помешать незаконными санкциями. Но работаем с тем, что есть. Первое и самое крутое, что стоит здесь, – это шиномонтажки, которые способны переобуть даже бронетехнику. Кто был в поле и пытался разбирать колесо тяжелой техники, знает, что это почти невозможно. А гонять боевую машину за 40—50 километров, чтобы сменить колесо, когда ребята еще и скидываются из собственных денег на топливо, — это просто несправедливо", – объяснил Порошенко.

"Именно поэтому шиномонтажки едут прямо на позиции – в 59 ОШБр, 56 ОМПБр, 27 ОАБр", – рассказал пятый президент.

"59-я бригада – это отдельная история. Там служит мой племянник, а недавно один из их батальонов завалил российский Ка-52. Штурмовики, которые доказывают ежедневно, что они стоят каждой единицы техники, которую получают", – убежден Порошенко.

"Аккумуляторные комплексы получает 107-е отдельное авиационное крыло, чтобы наши F-16 вылетали полностью заряженными. Сегодня это самый эффективный инструмент защиты нашего неба", – объясняет Порошенко.

"Корпусам – более сотни генераторов и шин, которые я еще с 2022 года называю "сокровищем". Ну и отдельно – куличи от "Рошен". Спасибо бойцам! Работаем дальше", – говорит пятый Президент.