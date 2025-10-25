Еда в микроволновке приготовится равномернее, если нажать малоизвестную кнопку: о чем идет речь

Хотя мы часто не можем получить желаемых результатов, используя микроволновые печи, одна шеф-повар поделилась малоизвестной хитростью, которая каждый раз помогает приготовить еду идеально.

Так, Шилпа Ускокович в своем недавнем видео, опубликованном на YouTube-канале Epicurious, рассказала, что малоизвестная кнопка питания может быть ключом к достижению лучших результатов.

"Кнопка питания похожа на регулировку нагрева на плите. Регулируя уровень мощности, вы не уменьшаете выходную мощность; она просто контролирует, сколько раз микроволновая печь будет включаться и выключаться", – объяснила кулинарка.

Подробнее описывая преимущества кнопки, она добавила: "Если я установлю микроволновую печь на 50% мощности на одну минуту, то она будет включена на 30 секунд и выключена на 30 секунд через разные промежутки времени".

Она подытожила: "Итак, для сверхточного приготовления используйте кнопку питания. Это самая недооцененная кнопка на вашей микроволновой печи".

По словам экспертов, существует пять распространенных факторов, которые влияют на работу наших микроволновых печей, а также могут сокращать срок их службы.

Самые распространенные ошибки включают использование опасных контейнеров, забывание о перемешивании или поворачивании пищи, слишком плотное закрытие контейнеров, пренебрежение гигиеной и использование поверхности микроволновой печи для хранения продуктов.

