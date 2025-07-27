Джорджо Щербаненко: родоначальник итальянского криминального детектива с украинскими корнями

Джорджо Щербаненко называют "одним из величайших писателей ХХ века" и "итальянским Сименоном". Его книги были безумно популярны в Италии и в то время, когда он жил и творил, и в наши дни – творческое наследие писателя составляет более 60-ти романов, несколько тысяч рассказов, а также киносценарии, статьи, репортажи, рецензии.

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В 1966 году Щербаненко был удостоен престижной литературной премии SIMENON, а в 1993 году уже в его честь была основана премия имени Джорджа Щербаненко, которая ежегодно вручается авторам детективных произведений, написанных на итальянском языке. Увы, на родине писателя – в Украине – его имя известно только узкому кругу читателей, что неудивительно, если учесть признание его дочери Чечилии, сказавшей: "Украина навсегда была потеряна для отца в результате Октябрьской революции".

Из Украины – в Италию

Джорджо – Владимир Валерьянович – Щербаненко родился 28 июля 1911 года в Киеве. Его мать, Леда Джуливи, по происхождению была итальянкой, отец. Валерьян Щербаненко, – из украинско-польской зажиточной помещичьей семьи, обладавшей имениями в Киевской и Харьковской губерниях. Родители будущего писателя познакомились в 1907 году в Риме, но уже спустя год они переехали в Киев, где и появился на свет их сын Владимир. Мальчику исполнилось три года, когда мать решила съездить с ним в Италию, чтобы навестить родственников – никто даже не предполагал, чем в результате закончится такое, казалось бы, безобидное путешествие. Началась Первая мировая война, затем Октябрьская революция и Гражданская война. И если поначалу родителям еще удавалось хоть и крайне редко, но общаться по телефону, то к 1919-му году связь между ними прервалась. Промучившись от неизвестности несколько месяцев, Леда решила ехать в Киев – искать мужа. Увы, ей это не удалось – в Украине она узнала, что преподавателя Киевского университета Валерьяна Щербаненко расстреляли вместе с его студентами, принимавшими участие в обороне Киева. Выход у Леды и ее сына был один – вернуться обратно в Италию, но это оказалось не так просто: несколько месяцев они провели в Одессе, пытаясь получить разрешение на въезд, в котором им отказывали: по мнению чиновников, выйдя замуж и переехав в связи с этим на территорию российской империи, Леда потеряла свое итальянское гражданство. Когда им наконец-то удалось сесть на теплоход, отплывающий в Италию, они стали свидетелями страшной трагедии: прямо у них на глазах подорвался на мине теплоход, отплывший чуть раньше – эта картина стояла перед глазами у Щербаненко всю его жизнь.

Из грузчиков и фрезеровщиков – в журналисты

Вернувшись в Италию, семья сначала поселилась в Риме, затем переехала в "деловую столицу" страны, Милан, который Щербаненко впоследствии сделает местом действия своих романов. Сам он превратился из Владимира в Джорджа, хотя свои личные документы – прежде всего, письма – он до конца жизни подписывал именем, которое дали ему родители – Володя. В Милане спутников жизни семьи стала крайняя нищета: Леда так и не смогла найти себе хоть какую-то работу, а когда она умерла, Джорджо вынужден был зарабатывать на жизнь тяжелым трудом – был санитаром в больнице, фрезеровщиком на заводе, официантом, рекламным агентом, кладовщиком, грузчиком. Но именно знание жизни миланских низов впоследствии позволило Щербаненко стать знаменитым писателем – читатели доверяли автору, который не выдумывал мир, в котором разворачивалось действие его произведений, а описывал с натуры то, что видит, включая мельчайшие детали. Образование, к которому тянулся молодой человек, ему приходилось получать самостоятельно – в основном, в библиотеках, которые он посещал в свободное от работы время. Путь к литературному творчеству Щербаненко начал с журналистики, и очень быстро его статьи, посвященные философии и искусству, привлекли внимание профессионального сообщества. Джорджо начал активно сотрудничать с журналами, выходящими в издательстве Rizzoli, а параллельно работать над произведениями в жанре "любовного романа". Он подписывал их итальянским именем и украинской фамилией – упоминание двух стран символизировали места на планете, которые сформировали его и как человека, и как писателя.

"Копилка" характеров и ситуаций

В 1935 году Щербаненко наконец-то получил итальянское гражданство и поступил в университет на отделение психологии и неврологии, но получить диплом не успел – началась Вторая мировая война. Перейдя границу, писатель оказался в лагере для беженцев в Швейцарии, где провел больше года, пополнив свою "копилку" человеческих характеров и трагических жизненных обстоятельств, которые он начал "коллекционировать" еще во время жизни в Милане и общения с его обитателями. Добавить необходимых данных и впечатлений он смог и во время работы в газете, в которой Щербаненко после войны вел колонку для женщин: Читательницы рассказывали ему истории, которые так и просились на страницы книг. Романы, повести и рассказы, которые в большом количестве писал в то время, выходили под псевдонимами – его работодатели были против сотрудничества с другими СМИ.

Дука Ламберти – детектив нового типа

Резкий взлет популярности Джорджа Щербаненко связан с появлением главного героя его криминальной прозы – интеллектуального детектива Дуки Ламберти – и связанными с ним произведениями в стиле "нуар", появившиеся во второй половине 60-х годов ХХ века. Их популярность литературоведы и критики объясняют несколькими факторами, главный среди которых – точное отражение времени, в котором жил как сам автор, так и его читатели. Послевоенная эпоха в Италии характеризовалась мощным экономическим ростом и урбанизацией, но жизнь простых итальянцев от этого легче и лучше не становилась – наоборот: чем выше становились дома, тем меньше и незащищеннее – прежде всего, перед криминалом – чувствовали себя люди. Но не только они становились героями книг Щербаненко, он часто выводил на первый план тех, кто, как правило, остается в тени – гангстеров и преступников всех мастей. Темы, которые он поднимал – организованная преступность, эвтаназия, проституция, алкоголизм – тоже были нетрадиционными для итальянской литературы. Щербаненко нельзя назвать мастером тяжеловесных словесных конструкций, он писал простым и доступным языком, а его герои разговаривали скупо и незамысловато, но поклонники его произведений считали это не недостатком, а достоинством – они были понятнее читателям любых социальных групп. При этом его книги не производили впечатления легкого и необременительного чтива, на котором не обязательно сосредотачиваться, напротив, они были полны сочувствия к героям и боли за их несчастливую судьбу – неудивительно, если учесть, что сам писатель, по словам критиков, будучи человеком эмпатичным, воспринимал окружающую его действительность "оголенными нервами".

Родоначальник стиля "нуар" очень любил жизнь

Впрочем, по воспоминаниям тех, кто хорошо знал Щербаненко – и прежде всего, его дочери Чечилии – писатель, творивший в таком – безрадостном – жанре, очень любил жизнь. Он был женат четыре раза, что неудивительно, если учесть его популярность именно среди женской аудитории, да и как мужчина он был неотразим. Первая жена Щербаненко – дочь миланского торговца Тереза Бандини, которую сам Джорджо называл Любой, родила писателю двоих детей – дочь Лену и сына Альберто, но брак распался, просуществовав всего несколько лет. Сама "Люба" за помощь евреям во время Холокоста получила почетное звание "Праведника мира – в течение полутора лет она прятала у себя в доме мужа с женой, которых разыскивало СС. Вторая жена родила писателю двоих дочерей, включая и Чечилию, написавшуюся бесценные воспоминания о своем отце. Последняя – четвертая – супруга Щербаненко, Нунция Моннани, оставалась рядом с ним до самой его смерти от рака печени 27 октября 1969 года. Похоронен "итальянский Сименон" с украинскими корнями на кладбище Maggiore в Милане.