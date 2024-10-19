Джон Ходяк: голливудский актер, отказавшийся менять на псевдоним свою украинскую фамилию

Имя Джона Ходяка стоит в одном ряду с именами Кларка Гейбла, Вана Джонсона, Роберта Тейлора, и Джеймса Стюарта – голливудских звезд первой величины периода Второй мировой войны. За свою короткую жизнь – и еще более короткую творческую биографию – Ходяк успел сделать столько, на что у других уходит много десятилетий. Он никогда не ограничивал себя одним жанром, играя разноплановые роли, и в каждой был настолько органичен и убедителен, что его любили зрители и хвалили критики.

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Всю жизнь он снимался на киностудии Metro-Goldwyn-Mayer – подписывая свой первый контракт с ней, он категорически отказался от предложения продюсера взять звучный творческий псевдоним, заявив, что ему нравится его украинская фамилия.

Искусство или спорт

Джон Ходяк появился на свет в Питтсбурге 16 апреля 1914 года в украинско-польской семье: его отец, Уолтер Ходяк, по национальности был украинцем, а мать, Анна Погорзелек, полькой. Джон – старший из четырех воспитывавшихся в семье детей, из которых одна дочь была приемной. Когда мальчику исполнилось 8 лет, Ходяки переехали в процветающую польскую общину Хамтрамк в пригороде Детройта, штат Мичиган. Тягу к актерству Джон унаследовал от отца, который играл в любительском театре, неудивительно, что Уолтер приветствовал увлечение сына музыкой и драматическим искусством. В детстве Джон играл в пьесах на венгерском и польском языке в школьном театре, пел в украинском церковном хоре, играл на кларнете. Впрочем, в то время он еще не думал о том, что свяжет свою жизнь с искусством, поскольку главным его увлечением был спорт – Джон показывал хорошие результаты в бейсболе. Тем не менее, когда ему предложили подписать профессиональный спортивный контракт, он отказался – к тому времени парень уже сделал выбор.

Борьба за дикцию

Окончив школу, Ходяк пытался устроиться диктором на радио, но ему ответили отказом – менеджеру, отвечавшему за подбор персонала, не понравилась его дикция, точнее – ее отсутствие. "Забудь о карьере на радио, парень, – сказал он, – это не твое". За неимением другой работы, Джон устроился кедди – так называют помощников игроков в гольф, которые носят за ними спортивный инвентарь. Один из членов клуба, руководитель Chevrolet Motor Company, предложил ловкому и сообразительному юноше работу у себя в офисе. Большая часть его обязанностей состояла в чтении цифр вслух, благодаря чему ему удалось исправить свою дикцию. Три года спустя скромный и сдержанный молодой человек снова появился в офисе радио, и на этот раз его взяли, правда, всего лишь в качестве второстепенного актера – без зарплаты, но Ходяк был рад и этому. К тому же, на радио он работал по вечерам, а днем продолжал трудиться в офисе Chevrolet, так что смерть от голода ему не грозила.

Прорывная роль у Хичкока

Первые роли Ходяка в кино – он появился на экране в таких картинах как "Незнакомец в городе", "Я рисую это", "Брак – это личное дело" – были эпизодическими. Но удача, о которой актер будет говорить. как о своей постоянной жизненной спутнице, улыбнулась ему и тут – свою первую главную и прорывную роль он получил в фильме Альфреда Хичкока "Спасательная шлюпка", снятом по рассказу Джона Стейнбека. Известно, что знаменитый режиссер искал на роль кочегара темнокожего актера, но потом, пересмотрев первые – отвергнутые им – пробы Ходяка, решил все-таки пригласить именно его. Со своей работой Ходяк справился на отлично, хотя, по его словам, никто не учил его актерскому мастерству: он не знал, что такое сценическая речь, сценическое движение и темпоритм, но он учился этому по ходу дела. "Я верю, что актерское мастерство находится внутри человека, – говорил актер в интервью, – а не набор трюков и манер, которые нужно демонстрировать внешне".

Самая счастливая и успешная пара Голливуда

В том же – 1944 – году на съемках фильма "Воскресный вечер для солдата" Ходяк познакомился с 21-летней актрисой Энн Бакстер. Молодые люди начали встречаться и, несмотря на активное противодействие родственников девушки, которые считали, что простой парень – не пара светской львице и внучке знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта, поженились. Это случилось 7 июля 1948 года, а через пять лет – 9 июля 1949 года – появилась на свет их единственная дочь Кэтрин. Долго время Ходяк и Бакстер считалась одной из самых счастливых и успешных пар Голливуда.

"Единственный актер, который благодарен всем и за все"

Ходяк заботился о своей семье, отдавая на нужды родных все деньги, которые зарабатывал. В 1945 году он купил дом из шести комнат, в котором жили не только они с Энн, но и его родители, а также братья, сестры и их семьи. Немало средств жертвовал он и на благотворительность – так, в Хамтрамке, где вырос актер, на его деньги были созданы детские клубные центры. "Многие говорят, что открыли меня для кино, и мне действительно многие помогли, – говорил Джон в интервью, – и я, наверное, единственный актер, который благодарен всем и за все".

"Колокол Адано"

В 1945 году Джон сыграл свою самую любимую роль – майора Джопполо – в фильме "Колокол Адано" – трогательной истории времен Второй мировой войны, рассказывающей об американском военном, решившем восстановить отправленный фашистами на переплавку 700-летий церковный колокол в небольшом итальянском городке. Картина была особенно дорога актеру, которого в реальной жизни не взяли на военную службу из-за прогрессирующей гипертонии. Высоко оценили эту работу Ходяка и кинокритики – так, рецензент New York Times написал, что "он был превосходен в роли Джопполо, тверд и искренен в демонстрации эмоций своего героя".

От главных ролей к второстепенным

Еще какое-то время актеру удавалось удержаться на вершине голливудского Олимпа – в это время вышли фильмы "Два умных человека", где его партнершей стала Люсиль Болл, популярный мюзикл "Девушки Харви" с Джуди Гарленд и фильме-нуар "Где-то в ночи", за роль в котором Джона снова хвалили критики. Всего же за свою недолгую карьеру, которая составила всего 12 лет, Ходяк сыграл почти в 40 (!) картинах. Но вскоре, с возвращением с фронтов Второй мировой войны таких звезд как Кларк Гейбл и Роберт Тейлор, Ходяк начал отходить на второй план – на съемки его звали все реже, а роли предлагали менее масштабные и интересные. "Ярость пустыни", в которой он сыграл главную роль, разнесли в пух и прах кинокритики, а в "Возвращении домой", "Засаде" и "Командном решении" ему достались только эпизоды. Ходяк все больше и больше разочаровывался в своей актерской карьере, но продюсеры искренне не понимали, чем он недоволен: "Вы снимаетесь, вам платят деньги – так чего же вы еще хотите?" "Но есть же еще такие вещи как честность и порядочность, которые нужно сохранить, – отвечал Джон. – Если вы продолжите их предавать, вы, в конечном итоге, их потеряете – этого я не хочу". Вернуть себе самоуважение актер пытался, снимаясь в фильмах-нуар, играя в спектаклях на Бродвее и появляясь на телевидении, но былой радости эти работы ему не приносили. К тому же, у него появились и проблемы другого характера – на съемочной площадке он начал забывать свои реплики, и эти неприятные симптомы очень его беспокоили.

Болезненный развод

Не самым лучшим образом на мироощущении Ходяка отразился и развод с женой, на который они с Бакстер подали в 1952 году. Джон и Энн опубликовали заявление для прессы, в котором говорилось, что у них нет других интересов или проблем, просто они понимают, что дальнейшая совместная жизнь невозможна. Впрочем, уже через месяц после расставания с Ходяком Бакстер дала интервью, в котором обвинила бывшего мужа в грубости и издевательствах. По словам Энн, даже за столом Джон постоянно передразнивал ее, из-за чего она – чтоб спокойно поесть – вынуждена была уходить с тарелкой в свою комнату. Бракоразводный процесс завершился в 1953 году, после чего Ходяк переехал в дом своих родители, которые в то время жили в Тарзане.

Он пытался устроить личную жизнь, заводя романы с молоденькими актрисами – такими как Дженис Пейдж и Ева Габор, но ни одни из этих отношений долго не продлились. Один из друзей Ходяка сказал журналистам, что актер "не был заинтересован в том, чтобы жениться, ведь однажды ему уже сделали больно".

"Его сердце слишком часто ранили"

Джон Ходяк умер 19 октября 1955 года в возрасте 41 года– в день общенациональной премьеры фильма Марка Робсона "Процесс", в котором он сыграл роль прокурора Армстронга. Ранним утром он пожаловался матери и сестре на плохое самочувствие, а приблизительно через полчаса – во время бритья – упал в ванной и мгновенно умер. Причиной смерти стал коронарный тромбоз, к которому, вероятно, привели его проблемы с повышенным артериальным давлением. Те, кто знал актера близко, говорили о его чувствительности и впечатлительности, из-за чего все, что с ним происходило, он воспринимал крайне болезненно. "Его сердце слишком часто ранили, – сказала в интервью его бывшая жена Энн Бакстер, – неудивительно, что оно не выдержало".