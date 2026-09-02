Джиперы устроили драки с туристами у озера Апшинец в Карпатах: им грозит 7 лет тюрьмы. Фото

В конце августа у заповедного высокогорного озера Апшинец в Закарпатье произошло сразу несколько конфликтов с туристами с участием так называемых джиперов – отдыхающих на джипах. В полиции уже ведется расследование инцидентов, а один из джиперов уже задержан.

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Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий. При этом чиновник подчеркивает, что это лишь первое задержание, "и это еще не конец" – будут установлены и соответствующим образом наказаны все нарушители (поскольку джипинг уже признан нарушением законодательства).

Инцидент 23 августа

О драке 23 августа сообщило сообщество "Стражи Карпат". По их информации, сразу трое мужчин на белом внедорожнике Nissan Patrol заехали на берег озера, при этом были повреждены альпийские сосны. Один из мужчин начал купаться в озере, что также запрещено законом.

Находившиеся рядом туристы сделали замечание джиперам, в ответ один из них подбежал, стал портить палатки туристов и устроил драку.

"Стражи Карпат" установили личности нападавшего и других джиперов. Первый – это ранее судимый местный предприниматель Йосип Варга. С ним были депутат Мостиского горсовета Юрий Дьолог и глава львовской байкерской ячейки Владимир Ренчка.

Что примечательно – на внедорожнике Nissan есть наклейка нидерландского благотворительного фонда Protect Ukraine. То есть, это может быть автомобиль волонтеров.

Драка 29 августа

О второй драке, произошедшей 29 августа, также рассказали в Threads. Драка тоже произошла на берегу озера Апшинец – там компания из восьми человек на четырех джипах буквально напала на двух туристов.

"Сначала мы пытались избежать драки, потому что двое против восьмерых – неравный бой, но пришлось дать сдачи. Когда я начала снимать видео, водитель джипа со всей силы выбил телефон из рук. Когда я продолжила съемку, его товарищи затащили его в джип, и компания уехала", – рассказала одна из пострадавших.

Реакция властей

Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий отмечает, что ему известно об этих инцидентах в Апшинецком заповеднике. Более того – правоохранительным органам также известно о этих случаях, а глава ОВА "держит ход расследования под собственным контролем". Поэтому глава области обещает, что "результаты будут, ответственность тоже – и очень скоро".

По сообщению главы ОГА, первого нападавшего уже задержали. Это "47-летний житель села Грушово Тячевского района, которого правоохранители считают самым активным участником нападения на туристов".

Речь идет о драке 23 августа и предпринимателе Иосифе Варге, которого Мирослав Билецкий по имени не называет, но демонстрирует (выше) фотографию с задержанием нападавшего.

"Сегодня мы убедились, что хозяин в Карпатах – это не тот, у кого больше внедорожник. Здесь хозяин – закон", – отметил глава области.

О причастности к событиям депутат Мирослав Билецкий пока не упоминает. Однако он обещает, что "это еще не конец", поскольку "правоохранительные органы устанавливают всех участников событий". Кроме того, по словам главы ОГА, правоохранители проверяют факты въезда автомобилей на территорию заказника и нанесенный ущерб природе.

Таким образом, в целом – за нападение на людей и нарушение природоохранного законодательства – вышеупомянутым джиперам грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, во время общественных слушаний в Яремче, где обсуждалась проблема джипинга в горных массивах, Министерство экономики и окружающей среды Украины заявило, чтопередвижение механизированного транспорта по территориям природно-заповедного фонда является нарушением законодательства. Такой транспорт вызывает эрозию, оползни и образование глубоких ям.

Как бы то ни было, украинцы продолжают кататься на джипах, мотоциклах и квадроциклах в Карпатах, зачастую не задумываясь о последствиях таких развлечений. В результате в горах остаются разбитые дороги, уничтоженная растительность, глубокие колеи и загрязненные вода и воздух, а животные испытывают дополнительный стресс.

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