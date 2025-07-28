'Дыхание ракеты ни с чем не сравнить – журналисты рассказали, как работают в прифронтовом Запорожье

Сегодня Запорожская область – одна из самых опасных для работы журналистов. Здесь, под постоянными обстрелами, они продолжают выполнять свою миссию, информируя мир о реалиях войны. В этом им помогает Запорожский Центр журналистской солидарности, созданный Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ), который предоставляет журналистам защитное снаряжение, логистическую поддержку и обеспечивает безопасные условия для работы.

Видео дня

О том, как работают медийщики в прифронтовой зоне рассказали в НСЖУ. В Союзе привели реальные истории журналистов.

Когда повторный прилет застает тебя на месте происшествия

Репортер Укринформа Ольга Звонарева – одна из тех, кто сегодня работает журналистом в прифронтовой Запорожской области, почти 80% территории которой оккупировано российскими захватчиками. А в городах и селах, которые сейчас под контролем Украины, каждый день – это битва за жизнь: постоянная опасность, разбомбленные редакции, нехватка техники для работы, нехватка средств на все необходимое.

5 апреля 2024 года Ольга Звонарева получила тяжелое ранение во время обстрела Запорожья. В тот день Ольга как репортер работала на месте очередного военного преступления. Россияне второй раз ударили ракетой по спасателям и журналистам.

"Дыхание ракеты... с чем сравнить? Мне кажется, что это настоящее дыхание смерти. Теперь точно знаю, какое оно: не сухое (с гадкой мокротой – обломками, мусором, пылью), горячее, мощное, как пылесос, работающий на выдув. Оно разрывает металл, разбирает дома. Что способно сделать с человеческим телом, можно представить. Мне представлять не пришлось... В левой ноге стало горячо и по джинсам начали расползаться красные пятна. Точно помню, как посмотрела на ногу. Точнее, на месте ли она. Ногу увидела, но она была совершенно неподвижна. С левой руки очень медленно начала стекать густая капля крови", – вспоминает Ольга.

Только благодаря тому, что ей сразу же оказали первую медицинскую помощь, Ольге удалось избежать серьезной потери крови и остаться живой. Пережив это, через личный опыт журналистка стремится стать мотиватором для таких же пострадавших: дать им уверенность, что в конце концов все будет хорошо. Главное – настойчиво возвращаться к нормальной жизни. "Везем на характере!" – повторяет она вслед за своим врачом-реабилитологом.

Кира Овес-Шупик в тот день, 5 апреля, с коллегами также выехала снимать последствия ракетного обстрела одного из районов Запорожья. И здесь произошла повторная атака россиян.

"Сложновато это вспоминать, со временем особенно. Я только услышала свист в воздухе, и как коллега кричит: "Ложись!". Там рядом было много машин – это уже сейчас понимаю, что не надо было прятаться возле них, но уже случилось как случилось. Далеко не убежишь, когда оно свистит. Я только успела закрыть уши – хлопнуло хорошенько. Ракета прилетела в нескольких десятках метров от того места, где мы находились. К счастью, организм быстро аккумулировал все силы. Мы побежали туда, где было, как нам казалось, больше людей. И уже когда я бежала, почувствовала, как по лицу течет кровь. К счастью, полицейские, находившиеся неподалеку, сразу оказали первую медицинскую помощь. У меня оказалась такая хорошая царапина на голове. Позже в больнице мне побрили скулу, наложили швы", – делится переживаниями Кира.

Впрочем, на больничном Кира находилась недолго. Через три дня корреспондентка вернулась к полноценному рабочему процессу. Однако пережитые события психологически травмировали ее. Вспоминает, что в тот вечер ощущение адреналина, на котором продержалась весь день, резко сменилось желанием искренне поплакать. Теперь перед глазами, говорит она, часто возникает тот день, и тогда тревогу успокоить очень непросто.

Репортаж в пяти километрах от линии фронта

Наиболее опасные территории – близко к линии фронта в районе города Орехов, в окрестных селах по трассе на Запорожье и Васильевку, а также в районе Гуляйполя и окрестных сел. Журналисты приезжают сюда работать вместе со спасателями, потому что без них выполнить свою профессиональную работу практически невозможно.

Ближе всего линия фронта подошла к Орехову: 4-5 километров. И город, и села вокруг находятся под постоянным сокрушительным огнем. Сам город разрушен на 70%, некоторые села вообще уничтожены. Все вокруг заминировано. Бои идут практически круглосуточно. И все это – под постоянными обстрелами баллистикой и шахедами.

Не менее горячий участок фронта со стороны города Гуляйполя и окрестных сел. Отсюда до линии фронта – примерно 18 километров. Город почти разрушен, постоянно под обстрелами и бомбами. Ожесточенные бои идут почти на всех направлениях, в том числе и там, где этот район граничит с Днепропетровской областью, куда враг мечтает прорваться.

Со стороны Васильевки, а это дорога на Крым и на Азовское море, тяжелые бои идут в районе поселка Каменское. Отсюда около 40 километров до областного центра – Запорожье. Поселок расположен на господствующих высотах, поэтому его захват позволит напрямую бить артиллерией по окрестностям города. Следовательно, и это направление является стратегически важным – журналисты должны показывать, какой ценой здесь держится линия фронта.

Как работают редакции вблизи фронта

Редакции местных медиа периодически попадают под обстрелы. Например, в конце января этого года в течение ночи российские войска дважды атаковали Запорожье. Во время атаки пострадала редакция газеты "Мотор Сич" – старейшего корпоративного издания Запорожской области (95 лет существования). Взрывной волной были выбиты окна, потолок в аварийном состоянии, повреждена техника. К счастью, обошлось без пострадавших.

– Собрали 5 больших коробок стекла и другого мусора из помещений редакции газеты, – рассказала Ольга Лебедева, начальник Отдела корпоративных СМИ АО "Мотор Сич".

Работникам же газет, которые оказались в прифронтовой зоне, пришлось эвакуироваться. Некоторым редакциям – даже не один раз. Но, проведя релокацию, они наладили выпуск своих изданий и доставляют их в те населенные пункты, где есть люди.

Одна из таких газет – "Голос Гуляйполья".

"Газета за 95 лет своей деятельности замолкала только трижды: во время второй мировой, в 60-х из-за административной реформы, и теперь, в 2022-м – из-за вторжения России. Тогда было 586 дней молчания – без новостей, без связи с родным краем для тысяч жителей трех общин. Мы выехали, чтобы не попасть под оккупацию. Но не сломались. И вот – 3 октября 2023 года газета снова ожила. Сейчас мы – релоцированное издание, работаем в Запорожье. Да, мы пережили эвакуацию, потеряли офис, часть коллектива. Но благодаря поддержке Национального союза журналистов Украины, международных партнеров, и просто неравнодушных людей смогли собраться снова. С 1 января 2024 года мы стали областным изданием. Выходим дважды в месяц, и нас можно найти во всех отделениях "Укрпочты" области. Но рекламодатели исчезли. Читатели вынуждены экономить. Мы боремся каждый день, потому что рекламодателей сегодня реально нет", – говорит главный редактор легендарного издания "Голос Гуляйполья" Татьяна Великая.

Редакция возобновила работу не только в бумажном формате: действует сайт, телеграм-канал, страница в Facebook. Сегодня ее создают четыре журналиста, все – внутренне перемещенные лица, потерявшие дом. Но не веру. Команда развивает видеоконтент, аналитику, расширяет аудиторию.

Для релокированной редакции это уже второй вынужденный переезд за время полномасштабного вторжения. Второй раз пришлось искать новую локацию после 12 октября 2024 года, когда в результате ночного ракетного удара по Запорожью, серьезно пострадало помещение редакции.

"То, что сегодня делают журналисты газеты – действительно бесценно. Каждая статья – это событие: ее обсуждают, делятся эмоциями, вспоминают родных и близких. И очень болит, когда не удается вовремя найти свежий номер. Потому что для многих это не просто газета – это ниточка, связывающая их с родной землей", – говорит бывший редактор "Голоса Гуляйполья", известный краевед Иван Кушниренко.

Еще одна редакция, которая живет и борется – "Трудовая слава".

Газета выходит с 1930 года, все это время была востребованным надежным источником новостей для жителей Орехова и сел района. До полномасштабного вторжения газета выходила дважды в месяц. Но 26 февраля 2022 года вышел ее последний номер. Редакция вынуждена была эвакуироваться, потому что буквально в нескольких километрах от города пролегла линия фронта. Помещение редакции, кстати, памятник истории – в результате постоянных обстрелов и бомбежек было разрушено.

Но это был не конец, а начало новой, героической истории газеты. Несмотря на потери и тяжелую ситуацию, весной 2023 года при поддержке НСЖУ и международных партнеров издание возобновило выход. Первый специальный выпуск вышел 5 апреля – на четырех страницах, тиражом 2500 экземпляров. Сейчас газета приходит к жителям Орехова через пункты несокрушимости, старостаты, спасателей и волонтеров. Редактор лично возит ее в прифронтовые громады.

"Такие газеты, как наша, очень важны. Особенно сегодня, когда нет ни света, ни воды, ни газа. Именно они поддерживают веру в жизнь. Люди ждут и читают свою газету, доверяют ей, она остается частью повседневной жизни Орехова, который продолжает жить – и ждать мира, который обязательно наступит", – отмечает главный редактор газеты Светлана Карпенко.

"Команда Национального союза журналистов Украины посетила Орехов этой весной – в 5–15 километрах от линии фронта. Там мы увидели, как медийщики вместе со спасателями ГСЧС доставляют людям не только хлеб, но и свежие выпуски газеты. Об этом мы силами Союза знали документальный фильм "Страницы надежды" – он рассказывает реальную историю коллег, которые не оставили свою общину даже после того, как от редакции остались руины. Газета – это не просто бумага, не просто информация. Это – связь с жизнью", – говорит председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Для чего нужен Центр журналистской солидарности и какая поддержка нужна самому центру

Журналистика не делается в редакциях. Репортеры должны быть там, где происходят события, где люди, общины живут своей жизнью, умудряются не только работать, учиться, но и по возможности развиваться, решать социальные проблемы. А это означает, что угроза шахедов и КАБов для репортеров, фотокоров, видеооператоров является постоянной. Поэтому нужны транспорт, бронежилеты, каски, другое защитное снаряжение: люди должны выезжать в полной защитной экипировке, безусловно соблюдать правила безопасности, не пренебрегать никакой угрозой. Далеко не каждая редакция может это обеспечить.

В сентябре 2023 года в Запорожье на базе учебно-тренировочного центра "Огонек" состоялся тренинг "Работа журналистов в условиях радиационной опасности". Организатор мероприятия – Национальный союз журналистов Украины при поддержке международной организации "Репортеры без границ" в партнерстве с Главным управлением ГСЧС Украины в Запорожской области

В июле 2022 года за решение этой проблемы взялся Запорожский Центр журналистской солидарности, созданный НСЖУ. Здесь всегда можно получить напрокат надежное защитное снаряжение. Зарубежные журналисты могут получить справочную и оперативную информацию о ситуации на той или иной территории, о событиях и героях этих событий, советы специалистов по интересующим их темам.

Услуги по предоставлению защитного снаряжения и оперативной информации и организационной помощи в Центре журналистской солидарности касается и поездок журналистов и подготовки материалов непосредственно из зоны боевых действий. Запорожское направление с начала широкомасштабного вторжения – и по сей день остается одним из самых горячих.

В июне 2025 года норвежский журналист Оле Даг Квамме работал в Запорожье над несколькими важными темами для норвежского издания Journalisten – в частности о пленных украинских журналистах и о выживании прифронтовых газет. Именно команда Центра журналистской солидарности в Запорожье организовала для коллеги из Норвегии локального переводчика и помогла договориться о встречах с ключевыми источниками. Это позволило Оле Дагу увидеть реальность жизни прифронтового города, где воздушные тревоги ежедневно длятся часами, и подготовить основательные материалы для норвежской аудитории

Центр журналистской солидарности также выполняет значительные координационные функции. Его сотрудники всегда на прямом контакте с пресофицерами военных подразделений, при необходимости помогут журналистам, приехавшим в командировку, выйти с ними на связь. Они же держат контакт и со спасателями, поэтому журналисты могут обратиться за содействием и в этом.

Благодаря поддержке Союза журналистов Финляндии (Journalistiliitto) украинские коллеги в Запорожье получили современные гаджеты и оборудование, необходимые для безопасной и бесперебойной работы в условиях войны. Внешние аккумуляторы, накопители информации, солнечные системы освещения и другие устройства переданы Центром журналистской солидарности редакциям газет, сайтов и телеканалов, работающих в сложных фронтовых условиях.

Избежать профессионального выгорания, улучшить психологическое и эмоциональное состояние и общее самочувствие запорожским медийщикам помогают занятия по арт-терапии, которые регулярно проводятся в Центре журналистской солидарности. Одна из техник психологического восстановления – изготовление кукол-мотанок, любимая в среде журналистов.

Но сегодня Центру, а это двое сокоординаторов – Наталья Кузьменко и Валентина Манжура, и ассистентка Даша Зырянова – уже не просто справляться со значительным объемом работы, который не уменьшается, а только растет. Поэтому нужна постоянная институциональная поддержка международных партнеров, расширение их круга. Союз Журналистов Украины постоянно в поиске таких партнеров и благодарен за большую поддержку, которую прифронтовым Центрам журналистской солидарности в частности предоставляют Датский союз журналистов, Норвежский союз журналистов и Финский союз журналистов. Важно, чтобы в каждой европейской стране, где журналисты добросовестно делают свое дело, помнили, что где-то в маленьком городке Орехов или Гуляйполе работают такие же украинские журналисты. Только работают они под обстрелами, шахедами, управляемыми авиационными бомбами. И то, что война продолжается уже четвертый год, и на первые полосы португальской, греческой или испанской газеты такую новость не вынесешь, не означает, что опасность стала меньше.