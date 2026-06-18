Двум знакам зодиака нужно отправиться в отпуск и отдохнуть

Некоторым знакам зодиака пора сделать перерыв и отправиться в отпуск. В последнее время два знака жили в чрезвычайно интенсивном темпе, поэтому сейчас им необходимо найти время для отдыха и восстановления сил.

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Отпуск стоит взять Деве и Козерогу, пишет Madeinvilnius. Накопленную усталость не стоит игнорировать, отмечают астрологи. Ближайшие недели – идеальное время, чтобы выключить компьютер, отложить заботы и вспомнить, что лето – это не только работа. Подробнее читайте в гороскопе.

Девы

Девы очень ответственны, на работе склонны брать на себя дополнительные обязанности и редко жалуются. Однако важно обращать внимание на усталость своего тела. Даже после выходных вы можете испытывать недостаток энергии, поэтому вам необходимо серьезно подумать об отпуске в ближайшие недели. Несколько дней без телефона, встреч и суеты поспособствуют вашему восстановлению.

Козерог

Козероги склонны думать, что могут выдержать неделю или месяц интенсивной работы. Вы часто путаете отдых с ленью. В последние месяцы многие Козероги были сосредоточены на финансах, карьере и планах на будущее, поэтому накопили эмоциональную усталость. Помните, что отдых нужен не только телу, но и разуму. Не стоит откладывать отпуск, ведь усталость может снизить вашу мотивацию.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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