Двух знаков зодиака ожидают испытания до Рождества

Период перед Рождеством принесет испытания самодисциплины и самоконтроля двум знакам зодиака. Астрологи предупреждают, что им придется разобраться с отложенными делами и решить вопросы, которых они избегали.

Видео дня

Определенное напряжение в жизни почувствуют Близнецы и Дева, пишет Madeinvilnius. Это подтолкнет их к более зрелым решениям, и они встретят новый год с большей ясностью, легкостью и силой.

Близнецы

Близнецам в период до Рождества придется стать более ответственными и навести порядок в своей жизни. Могут возникнуть неотложные дела, которые нужно решить. В общении будьте четкими и последовательными. Старайтесь избежать эмоционального хаоса. Устанавливайте границы, составьте четкий план и следуйте ему, тогда вы успешно отпразднуете праздники.

Дева

Деве в период до Рождества придется научиться отпускать контроль над обстоятельствами. Ваша склонность к перфекционизму может мешать вам выполнять важные задачи. В отношениях старайтесь быть более гибкими и позволяйте себе быть чувствительными. В финансовой сфере избегайте лишних трат. Помните, что не все должно быть идеально. Это снимет вашу напряженность.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.