Движение сопротивления Сил спецопераций ВСУ получило поддержку от украинских художников: к инициативе присоединились десятки групп и исполнителей

В Украине появилась медиаплатформа "Тотальный", цель которой состоит в поддержке культурных инициатив Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ. К платформе присоединились более 30 музыкальных групп и исполнителей, отмечают в исполнительной команде "Тотального".

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Музыкальный проект "Тотальный: Вживую" стал своеобразным началом деятельности медиаплатформы. Сначала телеканал "Суспыльне: Культура" в рамках проекта транслировал концерты ко Дню независимости и Рождеству. В настоящее время проект продолжается уже на YouTube-канале платформы, где еженедельно публикуются лайв-выступления украинских исполнителей, поддерживающих движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины. Исполнители, создающие музыку в разных жанрах, показывают многогранность украинской культуры, а также способность объединять людей ради общей цели.

"У каждого народа есть слова-ассоциации. Понятия или явления, которые сразу приходят в голову, когда слышишь об этом народе. Так слово "украинцы" ассоциируется с борьбой, стремлением к свободе и красоте. Наша борьба – это не о ненависти и желании захватить или уничтожить чужое – это о любви и защите своей. Наша лиричность происходит от любви и борьбы. Украинцы любят, работают и воюют поя. Немало наших братьев и сестер сейчас на фронте. И множество остаются в оккупации. Наши выступления это обращение в поддержку всем, кто сопротивляется московитскому нашествию. Даже в самых трудных условиях неволи" – отметил лидер группы "Пирог и Кнут" Марьян Пирог во время первого лайв-концерта в рамках медиапроекта.

К проекту присоединились художники из разных регионов Украины, среди которых крымчане, харьковчане, дончане, херсонцы. Среди артистов, уже выступивших на платформе:

Kozak System;

Tember Blanche;

Юлия Юрина;

ZGARDA;

O.Torvald;

Артистка Чуприненко;

Promsonya;

The Doox;

Stars and Mellow;

"Мова";

HLIBOROB;

"The ВЙО";

Stas Koroliov;

Yevhenii Dubovyk Project;

Lady Aphina;

Mulenko;

BAH.ROMA;

Vexlarsky.

Во время выступлений исполнители говорят слова поддержки находящимся на временно оккупированных территориях украинцам, а также призывают присоединяться к Движению сопротивления Сил специальных операций ВСУ.

"Самой большой ошибкой сейчас чувствуется безразличие. Ненависть может нас обогатить силами, любовь – дать смысл нашим действиям, а безразличие не дает ничего, кроме ощущения пустоты и одиночества. Чувствую, что собственным неравнодушием могу и должен поддерживать другие сердца в борьбе. С пониманием, что возможно, этот дождь не закончится, но нам его останавливать. С верой в возвращение домой. Благодарна инициативе Тотального за возможность проявлять свое неравнодушие, говорить о том, что болит и продолжать останавливать этот дождь", – отметила во время выступления Маруся Чуприненко.

Украинский военный, рок-музыкант и лидер группы O.Torvald Евгений Галич рассказал, что его команда присоединилась к "Тотальному", ведь украинская культура сейчас переживает свой расцвет. И она должна вытеснить русскую культуру из нашего инфопространства.

"Во время войны рождается много стихов, текстов, песен, которые со временем станут легендами. Движение сопротивления у каждого свое. Мы как военные, понимаем, что такое военное сопротивление и партизанское движение. Но должно быть и культурное сопротивление стране-агрессору. Следует противодействовать тому, чтобы наши дети и подростки слушали русскоязычные песни. Песни российских исполнителей до сих пор находятся в топе украинских плейлистов. Мы должны их вытеснить. И мы можем это сделать благодаря украинскому продукту, классным украинским песням", – отметил Галич.

Музыкант и мультиинструменталист родом из Авдеевки Стас Королев назвал платформу "Тотальный" важным шагом по поддержке национального сопротивления и развития украинской культуры.

"Культура – это оружие. И это оружие тоже нужно производить, культивировать и применять. Слушайте украинский. Рекомендуйте украинский. Спрос мультиплицирует качество. И не терпите употребление русскоязычного культурного контента. Не разрешайте применять культурное оружие врага по себе и защищайте от него других. Объединяемся!", – отметил Королев.

"Тотальный" призывает всех неравнодушных следить за новыми выпусками проекта на YouTube-канале платформы, а также присоединяться к художественному сопротивлению и поддерживать движение сопротивления ССО ВСУ Украины. Чтобы стать частью движения, можно заполнить заявку на сайте opir.org.ua.