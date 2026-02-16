Два знака зодиака выиграют в лотерею или в конкурсе на этой неделе 16-22 февраля

Некоторым знакам зодиака повезет выиграть в лотерее, игре или конкурсе на этой неделе, 16-22 февраля 2026 года. Это будет неожиданное стечение обстоятельств.

Наибольшие шансы сорвать джекпот, получить приз или просто оказаться в нужном месте в нужное время у Водолея и Стрельца, пишет Madeinvilnius. Астрологи также напоминают, что риск должен быть умеренным – с одним билетом, одним участием, одним решением, которое не вызывает стресса. Больше читайте в гороскопе.

Водолей

На этой неделе у Водолея будет обостренная интуиция. Вы почувствуете, когда вам нужно попробовать рискнуть, чтобы выиграть. Вас ожидают приятные совпадения обстоятельств, когда вы увидите соревнования, услышите интересную информацию об игре, вспомните о билете. И это может принести вам приятный результат. Водолеи достигают успеха, когда они не пытаются его контролировать. Однако важно быть умеренными – один билет или одно участие.

Стрелец

Стрельцам повезет благодаря их смелости и спонтанности. Вам больше всего везет, когда действуете импульсивно, а не долго рассчитываете. На этой неделе ваш выбор будет очень точным. Вы можете получить интересное предложение от друзей, приглашение на полезное мероприятие, совместную игру или соревнования. Ваше неожиданное решение принять участие в такой деятельности может принести хороший результат, поэтому будьте активными.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

