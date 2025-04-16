Украинцы отдают более 1,5 тыс. грн за "дубайские" паски: сколько стоит тренд в супермаркетах в этом году
Нынешний пасхальный тренд – "дубайские" паски с фисташковым кремом и маскарпоне, которые заполонили социальные сети украинцев. Такой деликатес в кондитерских стоит от 1225 до 1650 грн, тогда как в магазинах подобные изделия продаются в 10 раз дешевле – от 189 до 619 грн. В то же время украинцы могут приготовить такой кулич самостоятельно дома примерно за 445 грн.
OBOZ.UA разобрался в трендах в этом году и подготовил сборник с пасхальной выпечкой. А также проанализировал, какой вариант будет более выгоден для украинцев. Пасха 2025 года в Украине проходит под знаком нового гастрономического тренда – так называемых "дубайских куличей".
Это не просто кулич, а настоящее произведение кондитерского искусства: с фисташковым кремом, маскарпоне, натуральной ванилью, бельгийским шоколадом и щедрой порцией декора. И хотя выглядят они поразительно – цена таких вкусностей стала настоящей темой для обсуждений. В этом году такие куличи предлагают самые популярные украинские кондитерские по такой стоимости:
- "Namelaka" – 1650 грн;
- "Honey" – 1550 грн;
- "Cheese Cake Family" – 1225 грн.
Объяснение стоимости таких изделий кроется не только в ингредиентах, но и брендовой наценке. Кондитерские, работающие в премиум-сегменте, имеют высокие расходы по аренде локаций в ТРЦ или центре города, расходы на маркетинг, упаковку, в частности дизайнерскую, и, конечно, оплату труда шеф-кондитеров. Многие покупают эти пояса не только как десерт, но и как статусный подарок, поэтому психологическая стоимость также значительно выше.
Несмотря на популярность эксклюзивных поясов, в крупных сетях супермаркетов также можно найти фисташковые куличи или похожие на "дубайские" по рецептуре, но значительно дешевле. В этом году магазины выставили следующие цены:
- "Ашан" (300 г) – 189,90 грн;
- "Wine Time" (550 г) – 619 грн;
- "Zakaz.ua" (400 г) – 360,40 грн.
Эти варианты производятся в более крупных масштабах, в промышленных кондитерских цехах, с более дешевыми или более массовыми ингредиентами, и не включают брендированную упаковку или ручную работу. Таким образом, стоимость более доступна для украинцев.
Для тех, кто хочет не только сэкономить, но и получить удовольствие от процесса, приготовление "дубайского" кекса дома – вполне реальный вариант. По рецепту, включающему муку, яйца, сливочное масло, дрожжи, молоко, фисташковый крем, маскарпоне, сливки и измельченные фисташки, стоимость такого домашнего изделия составит примерно 445 грн (данные за апрель 2025 года в Киеве). OBOZ.UA подсчитал цены, учитывая состав ингредиентов пасхального кекса:
- мука (500 г) – 11,40 грн;
- сахар (100 г) – 3,29 грн;
- сливочное масло (100 г) – 53,91 грн;
- яйца (3 шт.) – 18,60 грн;
- молоко (100 мл) – 5,58 грн;
- дрожжи (20 г) – 2,88 грн;
- цедра лимона – 8,57 грн;
- фисташковый крем (200 г) – 166,00 грн;
- маскарпоне (200 г) – 120,00 грн;
- сахарная пудра (50 г) – 1,65 грн;
- сливки взбитые (100 мл) – 13,00 грн;
- измельченные фисташки (50 г) – 41,50 грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. По данным Минагрополитики, сейчас стоимость десятка составляет средние 57,68, что на 3,17 грн, или на 5,2% ниже, чем 2 недели назад.
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