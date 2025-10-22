Дуальность эффективной рекламы настоящего: IAB Ukraine проведет конференцию Data&Programmatic

Сегодня рынок рекламы переживает трансформацию, в центре которой – данные, автоматизация и аналитика. Чтобы помочь бизнесу лучше понимать, как использовать Big Data и программатик для достижения максимальной эффективности, IAB Ukraine 23 октября организует онлайн-конференцию "Data & Programmatic: дуальность эффективной рекламы настоящего".

Событие объединит ведущих экспертов из разных сфер – от телекоммуникаций и медиа до агентского бизнеса и технологических платформ. Они поделятся опытом и реальными кейсами, демонстрирующими, как аналитика и программатик-решения меняют подходы к рекламным кампаниям, помогают строить персонализированные кампании и принимать бизнес-решения, основанные на данных.

Программа конференции состоит из двух тематических блоков – Data и Programmatic, – после каждого из которых состоятся панельные дискуссии с обсуждением ключевых вызовов рынка.

Специальным гостем конференции станет представитель TikTok. В своем докладе "Реклама в TikTok. Что, когда и сколько" он расскажет о современных возможностях платформы, доступных рекламных форматах и эффективных подходах к созданию контента, резонирующего с аудиторией нового поколения.

Конференция станет пространством, где встречаются данные, технологии и креатив, – чтобы вместе сформировать новое видение эффективной рекламы в 2025 году.

Организатором мероприятия выступает IAB Ukraine – ведущая индустриальная организация в сфере цифровой рекламы и маркетинга.

Благодаря генеральному партнеру OMD Optimum Media участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.