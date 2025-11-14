ДТЭК за четверо суток вернул свет 310 тысячам семей после обстрелов

За последние четверо суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 310 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были обесточены из-за атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, приводящие к постоянным обесточиванию мирных городов и сел. За последние четверо суток несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет почти 236 тысячам семей прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине за это время энергетикам удалось вернуть свет еще 55,5 тысячам семей.

В то же время в Одесской области с 10 по 13 ноября ремонтные бригады восстановили электроснабжение для более 18 тысяч семей.

Энергетики несмотря на постоянную опасность продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования, чтобы возвращать людям свет.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.