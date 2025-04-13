ДТЭК вместе с ОВА установили в Одесской области разрушенный Россией трансформатор как символ сопротивления энергетическому террору
Ко Дню освобождения Одессы от захватчиков энергетики ДТЭК установили поврежденный врагом силовой трансформатор на Куликовом поле. Разрушенное оборудование демонстрирует украинцам масштабные последствия вражеских атак и напоминает всем, что битва за свет продолжается.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что поврежденный силовой трансформатор весом 35 тонн почти 30 лет работал на одной из подстанций ДТЭК в Одесской области и обеспечивал электроснабжение более 10 тысяч клиентов. В марте после ночной вражеской атаки он пылал до самого утра, и после таких повреждений восстановить его было невозможно.
С поврежденной подстанции трансформатор перевезли на Куликово поле в Одессе, чтобы продемонстрировать, каковы последствия каждой атаки россиян на гражданскую инфраструктуру, с которыми приходится бороться энергетикам.
"В этот день мы чествуем всех героев, которые защищали нашу землю в прошлом столетии и защищают ее сегодня. Выставка разрушенной техники – это яркое напоминание о том, что враг всегда стремится одного – уничтожить нас. Однако, наш ответ тоже неизменен – сопротивление, сплоченность и стойкость. Я благодарен военным могу", – сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Напомним, недавно инсталляция ДТЭК Рината Ахметова "Битва за свет" как один из артефактов российско-украинской войны стала экспонатом в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.