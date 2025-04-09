ДТЭК уже начал подготовку ТЭС к следующей зиме

Из-за масштабных разрушений, нанесенных российскими обстрелами теплоэлектростанциям компании, восстановление мощностей ТЭС ДТЭК будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2025 года.

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Об этом во время пресс-брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, только в прошлом году теплоэлектростанции компании пережили 10 массированных атак, которые привели к катастрофическим разрушениям оборудования и инфраструктуры.

"Обстрелами было повреждено или разрушено 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго", – подчеркнул Фоменко.

Несмотря на это, энергетики смогли оперативно восстановить более половины утраченных мощностей в преддверии зимы. Однако новые удары в ноябре-декабре 2024 снова повредили уже восстановленное оборудование.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы сделали все возможное для подготовки и надежного прохождения этого отопительного сезона. В общей сложности к ликвидации последствий массированных атак и восстановительных работ в прошлом году были привлечены почти 4000 энергетиков и ремонтников компании. Благодаря слаженной работе мы уже прошли три тяжелых зимы, но не стоит ожидать, что следующая будет простой. Поэтому работаем над подготовкой к ней уже сейчас. Надо понимать, что масштабы разрушений от обстрелов до сих пор остаются колоссальными. Поэтому восстановление продлится и весь текущий год, и впоследствии", – отметил гендиректор.

Он также подчеркнул, что главной движущей силой энергетической системы остаются люди, которые, несмотря на опасность, спасали оборудование и возвращали свет украинцам.

Напомним, в 2024 году Россия совершила 13 массированных атак на украинскую энергетику, в общей сложности ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы 205 раз с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году компания инвестировала 3,6 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и еще 7,5 млрд грн – в украинскую угледобычу.