ДТЭК поделился с Эстонией опытом защиты и восстановления энергетики во время российских атак

Компания ДТЭК поделилась с делегацией из Эстонии опытом работы, защиты оборудования и восстановления энергетической инфраструктуры в условиях войны.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

"За годы полномасштабной войны украинские энергетики накопили уникальную для Европы практику — как работать, защищать оборудование и восстанавливать энергетическую инфраструктуру в условиях постоянной угрозы и атак. Именно за этим опытом на теплоэлектростанцию ДТЭК Энерго приехала делегация из Эстонии — представители профильного министерства и руководители энергетических компаний страны", — говорится в сообщении.

В ходе визита эстонские специалисты ознакомились с работой энергетиков и ремонтников в условиях постоянной угрозы атак. В частности, представители ДТЭК продемонстрировали подходы к физической защите критически важного оборудования, а также технические решения, наработанные за годы полномасштабной войны.

В компании отметили, что украинский опыт может быть полезен европейским странам, которые усиливают готовность своих энергосистем к новым рискам в сфере безопасности.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись нападениям со стороны противника более 230 раз.