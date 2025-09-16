Дрессировщик назвал три категории собак, которых категорически нельзя заводить новичкам

Собачий психолог и специалист по модификации поведения, который дрессировал более 3000 собак, поделился тремя типами собак, которых он никогда не рекомендовал бы тем, кто впервые заводит собаку.

В новом видео аккаунта @cherryhogs в TikTok, которое собрало чуть меньше миллиона просмотров, он подробно объяснил, почему некоторые породы, несмотря на то, что они замечательные животные, могут быть сложными для начинающих.

Вот его список из трех категорий, которых он рекомендует избегать, если вы новичок в заведении собак.

Хулиганы

Дрессировщик начинает с того, что может удивить многих людей: хулиганы (к которым относятся такие породы, как английские бульдоги и французские овчарки).

По его словам, сила и история разведения делают их трудными для новичка. Если не стимулировать эту собаку, она очень быстро начинает агрессировать.

Хулиганы могут быть отличными компаньонами, но они не идеальный выбор для того, кто просто хочет "легкого знакомства с жизнью" со своей первой собакой.

Гончие

Далее в его списке не отдельная порода, а целая группа: гончие.

"Второе место – это не порода, а категория. Гончие. Избегайте их любой ценой", – предупреждает он. Причина проста: их потребности в физических нагрузках.

Гончих собак разводят для бега, преследования и охоты на большие расстояния. Без этого выхода они могут стать беспокойными, деструктивными или склонными к стрессу.

Пастушьи породы

В конце концов, он обращается к пастушьим породам, к которым относятся колли, овчарки и скотоводческие собаки.

Пастушьи собаки "буквально выведены для того, чтобы пасти стада", объясняет он, поэтому неудивительно, когда они пытаются собирать детей, кусать за пятки или зацикливаться на погоне за мячами.

