Дрессировщик назвал идеальные породы собак для новичков

Если вы планируете завести собаку, но не знаете, с чего начать, специалист по поведению этих домашних любимцев определил породы, которые он не рекомендует.

Уилл Атертон, который основал собственную академию дрессировки собак, считает, что "суперумные" породы на удивление "редко являются хорошим выбором" для обычной семьи. Он рассказал об этом в своем видео в TikTok.

"Люди считают, что чем умнее собака, тем легче ее дрессировать", – начал он в видео. "Но на самом деле именно эти породы с высокой инициативностью и высоким уровнем ума часто имеют наибольшие трудности".

Уилл объяснил, что это часто случается потому, что умные собаки, как правило, имеют больше энергии и высокую выходную силу, а также способны "работать и дрессировать вас так же, как вы можете дрессировать их".

По словам специалиста, существует "король всех пород собак", который "отвечает всем требованиям" и лучше других. Этой породой является лабрадор-ретривер, за которым очень близко следует золотистый ретривер.

"Если бы больше начинающих владельцев заводили собак именно этих пород, а не таких, как бордер-колли, немецкие овчарки или бельгийские овчарки и малинуа, счастливых владельцев было бы гораздо больше", – сказал Уилл. "И у собак было бы гораздо меньше проблем с поведением".

По словам специалиста, лучше всего подойдут породы, которые не проявляют никакой формы агрессии к людям, другим животным и другим собакам.

