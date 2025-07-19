Дожди с грозами, но не везде: синоптики сказали, где в воскресенье будет солнечно

В воскресенье, 20 июля, в Украине ожидается солнечная и достаточно жаркая погода. Впрочем, местами возможны дожди и даже кратковременные грозы.

Видео дня

Такой прогноз дали на этот день в "Укргидрометцентре". Синоптики отмечают, что в западных, северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

"Облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 20-25°С. На юге и востоке ночью 17-22°С, днем 27-32°С. в Карпатах ночью 9-14°С, днем 17-22°С", – говорится в сообщении.

В Киеве и области синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, по области местами грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 20-25°С. В Киеве ночью 16-18°С, днем 22-24°С.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшие дни погоду будет предопределять активный циклон, который медленно будет перемещаться с юга Украины на Беларусь. Именно из-за него пока неуютная погода и облачное небо, дожди в большинстве регионов, довольно оживленный юго-западный ветер и низкая, как для лета, максимальная дневная температура в пределах 19-24°С.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля в Украине из-за разгула стихии – шквальный ветер и грозы – в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения света. Был объявлен первый уровень опасности, который будет сохраняться в течение всех суток.

Так, в приграничье Черновицкой области из-за сильных ливней поднялся уровень рек, дороги размыло. Пограничники предупредили, что передвижение вне дорог опасно, наряды несут службу в экстремальных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!