Дожди с грозами, но не повсюду: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 2 июня.

В воскресенье, 2 июня, в Украине ожидаются дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны кроме юго-восточной части пройдут кратковременные осадки.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

"Облачно с прояснениями. Температура в западных областях ночью 10-15°С, днем 21-26°С", – говорится в прогнозе.

На остальной территории ночью 13-18°С, днем воздух прогреется до 32°С. В северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается до 29°С.

В Киевской области в воскресенье, 2 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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