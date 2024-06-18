Дожди покроют только три области: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 19 июня, в Украине ожидается преимущественно жаркая летняя погода. Столбики термометров местами поднимутся до +34 градусов, однако в трех западных областях, на Волыни, Ривненщине и Львовщине, ожидаются дожди и грозы.

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Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра. По данным синоптиков, на большинстве территорий завтра солнечно с небольшой облачностью, жарко +29...+34.

Самая высокая температура ожидается на Херсонщине – до +34 градусов и в Крыму – до +33.

В ближайшую ночь +17...+19, на юге +20...+22, на Черкасщине +16...+18 градусов, на Кировоградщине и Днепропетровщине +18...+20.

Ветер 3-8 м/с, на юге южный, на севере и северо-востоке юго-западный, в восточных областях северо-западный.

Во Львовской, Ривненской и Волынской областях ночью и днем 19 июня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +17...+19 градусов, днем до +31.

В остальных западных областях жарко до +32.

В Киеве ночью +18...+20 градусов, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем +29...+31, небольшая облачность, также без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с.

По данным Укргидрометцентра, в дальнейшем дожди ожидаются и в четверг, 20 июня, – в южных, восточных и центральных регионах.

Пятница, 21 июня, принесет сухую погоду без осадков.

А в субботу, 22 июня, дожди вернутся на запад Украины – осадки прогнозируют на Закарпатье, Львовщине, Волыни, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Хмельниччине, Буковине, Ривненщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на Киевщине можно было наблюдать уникальные серебристые облака. Обычно такое явление возможно ближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до -120 градусов.

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