Дожди не отступят? Синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

В Украине во вторник, 19 мая, сохранится неустойчивая погода с облачностью и периодическими дождями в отдельных регионах. Больше всего осадков ожидается на западе и частично на юге страны.

В то же время в восточных областях сохранится сухая и более теплая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В северных регионах ночью прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+13 градусов. Днем также существенных осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 метров за секунду.

На юге ночью сохранится сухая погода с температурой +11...+13 градусов. В дневные часы возможны кратковременные дожди, при этом воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ветер будет оставаться северо-западным, умеренным.

В западных областях синоптики прогнозируют дождливую погоду как ночью, так и днем. Температура ночью составит +7...+9 градусов, днем – +19...+21 градус. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Восток Украины останется под влиянием сухой воздушной массы. Ночью температура составит +15...+17 градусов, днем – до +26...+28 градусов. Осадки не прогнозируются.

В столице ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха составит +12...+14 градусов. Днем в Киеве возможны местами кратковременные дожди, воздух прогреется до +22...+24 градусов. Ветер – северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Как сообщал OBOZ.UA, значительные осадки в субботу, 16 мая, накрыли Ивано-Франковскую область. В областном центре подтопило ряд улиц, при этом в некоторых населенных пунктах региона выпал сильный град.

