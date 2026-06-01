Дожди не отступят? Синоптики дали прогноз на начало июня в Украине. Карта

Лето в Украине начнется с прохладной и местами дождливой погоды. В начале недели в части областей ожидаются дожди, а иногда и грозы.

В зависимости от региона, дожди и грозы будут чередоваться с прояснениями. Такую погоду прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине 1 июня

В западных областях ожидаются дожди. В Волынской и Львовской областях синоптики прогнозируют грозы. Температура днем достигнет от 18 до 21 градусов тепла. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов.

На севере небо будет малооблачным, местами солнечным. Днем термометры покажут от +17 до +20 градусов, ночью – от +6 до +9.

В центральных областях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Только в Винницкой области местами будет идти дождь. Воздух днем прогреется от +17 до +20 градусов, ночью от +6 до +9 градусов.

На востоке, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидаются грозы и дожди. Днем синоптики прогнозируют от +15 до +18 градусов тепла, ночью – от +5 до +8 градусов.

Переменная облачность ожидается на юге. По прогнозам специалистов, температура днем достигнет от +17 до +20 градусов, ночью термометры покажут от +8 до +12 градусов.

Погода в Украине 2 июня

На западе синоптики прогнозируют дожди: осадки накроют Львовскую, Черновицкую, Хмельницкую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области. Температура днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью – от +9 до +13 градусов.

В северных областях, а также в центре и на востоке ожидается переменная облачность. В Винницкой области, как и днем ранее, возможны дожди. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов. Ночью ожидается от +8 до +12 градусов.

На юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, синоптики прогнозируют дожди. В остальных южных областях небо будет преимущественно солнечным. Днем термометры покажут от +18 до +24 градусов, ночью ожидается от +10 до +14 градусов.

Погода в Украине 3 июня

В этот день дожди вместе с переменной облачностью ожидаются почти по всей территории Украины. Осадки обойдут стороной лишь Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

В западных областях ожидается от 20 до 23 градусов тепла днем. Ночью синоптики прогнозируют от +11 до +13 градусов. Также возможны осадки.

Дожди накроют и северные области. По прогозу специалистов, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов, ночью – от +11 до +14.

В центре термометры покажут от 20 до 22 градусов тепла днем и от +12 до +14 ночью.

На востоке температура днем достигнет от +21 до +23 градусов. Ночью ожидается от +10 до +13 градусов. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

На юге дневная температура составит от +21 до +24 градусов. Ночью термометры покажут от +12 до +15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа на прошлой неделе пережила аномальную волну жары, из-за которой сразу в нескольких странах зафиксировали температурные рекорды. Самые высокие показатели синоптики наблюдали в Великобритании, Франции и Ирландии.

