Дожди не отступят? Синоптики дали прогноз на начало июня в Украине. Карта
Лето в Украине начнется с прохладной и местами дождливой погоды. В начале недели в части областей ожидаются дожди, а иногда и грозы.
В зависимости от региона, дожди и грозы будут чередоваться с прояснениями. Такую погоду прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.
Погода в Украине 1 июня
В западных областях ожидаются дожди. В Волынской и Львовской областях синоптики прогнозируют грозы. Температура днем достигнет от 18 до 21 градусов тепла. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов.
На севере небо будет малооблачным, местами солнечным. Днем термометры покажут от +17 до +20 градусов, ночью – от +6 до +9.
В центральных областях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Только в Винницкой области местами будет идти дождь. Воздух днем прогреется от +17 до +20 градусов, ночью от +6 до +9 градусов.
На востоке, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидаются грозы и дожди. Днем синоптики прогнозируют от +15 до +18 градусов тепла, ночью – от +5 до +8 градусов.
Переменная облачность ожидается на юге. По прогнозам специалистов, температура днем достигнет от +17 до +20 градусов, ночью термометры покажут от +8 до +12 градусов.
Погода в Украине 2 июня
На западе синоптики прогнозируют дожди: осадки накроют Львовскую, Черновицкую, Хмельницкую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области. Температура днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью – от +9 до +13 градусов.
В северных областях, а также в центре и на востоке ожидается переменная облачность. В Винницкой области, как и днем ранее, возможны дожди. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов. Ночью ожидается от +8 до +12 градусов.
На юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, синоптики прогнозируют дожди. В остальных южных областях небо будет преимущественно солнечным. Днем термометры покажут от +18 до +24 градусов, ночью ожидается от +10 до +14 градусов.
Погода в Украине 3 июня
В этот день дожди вместе с переменной облачностью ожидаются почти по всей территории Украины. Осадки обойдут стороной лишь Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
В западных областях ожидается от 20 до 23 градусов тепла днем. Ночью синоптики прогнозируют от +11 до +13 градусов. Также возможны осадки.
Дожди накроют и северные области. По прогозу специалистов, днем воздух прогреется от +20 до +22 градусов, ночью – от +11 до +14.
В центре термометры покажут от 20 до 22 градусов тепла днем и от +12 до +14 ночью.
На востоке температура днем достигнет от +21 до +23 градусов. Ночью ожидается от +10 до +13 градусов. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
На юге дневная температура составит от +21 до +24 градусов. Ночью термометры покажут от +12 до +15 градусов.
Как сообщал OBOZ.UA, Европа на прошлой неделе пережила аномальную волну жары, из-за которой сразу в нескольких странах зафиксировали температурные рекорды. Самые высокие показатели синоптики наблюдали в Великобритании, Франции и Ирландии.
