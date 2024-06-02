Дожди начнутся с ночи: прогноз погоды на 3 июня

В ночь на 3 июня в большинстве северных, центральных и Харьковской областях пройдут дожди с грозами. Днем осадки ожидаются в Карпатском регионе.

Соответствующим прогнозом поделились в Facebook синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что на остальной территории осадков не ожидается.

Воздух ночью прогреется до +13+18°, на западе страны – до +10+15 градусов Цельсия, днем прогнозируется до +27+32°. В западных, северных, Винницкой областях и на побережье морей – до +23+28°.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра сообщили, что в первые дни лета в Украину придет сильная жара. В некоторых областях столбики термометров покажут +33 градуса, но ночью температура может опуститься до +12 градусов. В большинстве регионов в ближайшие дни ожидаются грозовые дожди.

Осадки возможны в Сумской и Харьковской областях. В других регионах в первый день недели будет переменная облачность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что до конца мая в Украине ожидается жаркая погода с грозовыми осадками. К тому же дожди 27-28 числа могут быть "грязными" – из-за пыли из пустынных районов Средней Азии.

– К вечеру 2 июня в Киеве разыгралась непогода. К концу суток в столице объявили I уровень опасности из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

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