Жара достигнет 33 градусов, но будут дожди: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

Уже в первые дни лета в Украину придет сильная жара. В некоторых областях столбики термометров покажут +33 градуса, но ночная температура может опуститься до +12.

При этом в большинстве регионов в ближайшие дни ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 3 июня, дожди с грозами пройдут в западных областях. Также осадки вероятны в Сумской и Харьковской областях. В других регионах в первый день недели будет переменная облачность.

Самая высокая температура прогнозируется в южных и восточных областях Украины. Столбики термометров покажут +29…+31 градус. На северо-западе будет прохладнее. В этой части страны ожидается +23…+26 градусов, а ночная температура опустится до 12 градусов.

Во вторник, 4 июня, переменная облачность будет в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В других регионах синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений. Жара с показателями выше +30 градусов сохранится на востоке и юге Украины. В центре, на западе и на севере ожидается +24…+28 градусов.

В среду, 5 июня, ситуация с осадками существенно не изменится. Сухо будет на юго-востоке Украины, а в других областях пройдут дожди. Однако синоптики прогнозируют, что грозы прекратятся.

До +33 градусов жары ожидается в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. В других регионах нашей страны, как и в предыдущие дни будет немного прохладнее.

В центре, на севере и на западе Украины в течение дня ожидается +23…+27 градусов. При этом ночью температура будет в два раза ниже. В западных областях синоптики прогнозируют ночью всего +11…+13 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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