Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

В среду, 23 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди. Также местами возможны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Соответствующим прогнозом поделилась в Telegram украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, столбики термометров на севере и западе страны покажут +11+16 градусов, на остальной территории +17+24 градуса, на юге местами до +25+28 градусов.

В Киеве ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем прогнозируется +10+12 градусов по Цельсию.

Синоптик объяснила, что непогода связана с возвращением активного циклона Biruta, подчиняющего своему дождевому влиянию значительную часть европейского континента. Она добавила, что в ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, в Украине прогнозируется прекрасная погода – солнечно и +18+23 градуса.

Напомним, 22 апреля в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 25,8 мм. Это на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Киеве с 22 по 28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидаются дожди. К концу недели температура воздуха в столице прогреется до +22 градусов.

– 21 апреля Львов и область засыпали аномальным градом, похожим на снег. Улицы, уже успевшие покрыться зеленью, побелели, как зимой.

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