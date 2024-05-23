Дожди и грозы накроют половину Украины: где будет бушевать непогода

В пятницу, 24 мая, некоторые регионы Украины накроют непогодой – ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Однако будет по-летнему тепло.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в пятницу в Украине переменная облачность, а температура воздуха прогреется до +26.

Ночь на 24 мая пройдет без осадков. Днем на Правобережье местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно восточного направления будет двигаться с умеренной скоростью 7-12 м/с. А вот в Крыму и Приазовье днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +11...+16, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+26.

Теплее всего будет на юге страны. Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях температура воздуха поднимется до +29.

Самой холодной эта пятница будет в Карпатах, где на высокогорье ночью температура опустится до +6...+11, а днем будет +17...+22.

В Киеве 24 мая переменная облачность, без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице ночью будет +14...+16, днем +24...+26.

По области ночью ожидается +11…+16, днем +21…+26 градусов.

Как писал OBOZ.UA, по прогнозам синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, к 26 мая в некоторых областях температура днем поднимется до +30 градусов. Однако в ряде регионов возможны небольшие дожди и усиление ветра.

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