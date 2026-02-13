Дожди и даже метели: синоптик предупредила украинцев об изменении погоды на выходных. Карта

В выходные, 14 и 15 февраля, погода в Украине ожидается переменчивой. В субботу, 14 февраля, в большинстве регионов пройдут дожди.

А в воскресенье, 15 февраля, из-за поступления циклона будет идти мокрый снег и свирепствовать ветер. Подробнее о погодной картине рассказала синоптик Наталья Диденко.

Дождливая суббота

"В субботу в Украине будет действовать циклон. Центр где-то в районе Днепропетровщины. Именно он обусловит 14-го февраля дожди на востоке, юге и местами в центральных областях Украины", – говорится в сообщении.

Незначительные осадки ожидаются и на западе, в то время на севере будет облачно, сыро и местами туман.

В субботу температурный фон существенно не изменится: сохранится оттепель с небольшими "плюсами", а на юге воздух будет прогреваться до +5 – +10 градусов.

Диденко предупредила, что потепление будет сопровождаться характерными сезонными рисками: схождением снежных масс с крыш, образованием сосулек и скользких луж со скрытым льдом. В горных районах возрастает угроза лавин.

В Киеве в течение суток температура поднимется примерно до +3 градусов.

В воскресенье погода изменится

"В воскресенье в Украине – очередное изменение погоды! К нам будет направляться молодой активный циклон", – отметила синоптик.

Уже с 15 февраля ожидается осложнение погодных условий: прогнозируют мокрый снег с налипанием, местами значительные осадки, штормовые порывы ветра и метели. На юге и востоке страны возможны сильные дожди.

Впоследствии циклон сместится на северо-восток, а уже 16–17 февраля в Украину придет волна похолодания. Оно "будет ощутимым, однако не прошлых масштабов, умереннее".

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украину снова придет похолодание. В отдельных регионах с 16 февраля столбики термометров опустятся до -18 градусов. Однако морозы не будут длительными и уже 18 февраля ожидается повышение температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

