Дожди, а в некоторых регионах жара: чем удивит погода 18 августа. Карта

В понедельник, 18 августа, в Украине будет облачно с прояснениями. Кое-где возможны дожди, а в отдельных регионах сохранится жаркая погода.

Видео дня

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что в большинстве центральных, ночью и Закарпатской, Киевской, Сумской, днем в Харьковской, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь и гроза.

"На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 19-24°С. На юге и юго-востоке страны ночью 14-19°С, днем 27-32°С", – говорится в прогнозе.

Кроме того, по всей стране (кроме Черновицкой, Киевской, Закарпатской областей) – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Украине в первый день новой недели, 18 августа, жара останется только на юге и юго-востоке. Дожди (возможно, с грозами) в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской, ночью – в Закарпатской, Киевской, Сумской областях.

Как ранее писал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!