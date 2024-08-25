Дождей не видно и всюду жара: синоптик дала прогноз погоды на начало недели в Украине

Начало новой недели не принесет облегчения от жары. В понедельник, 26 августа, воздух днем прогреется до +30...+34, а кое-где и до +36 градусов.

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Не стоит также рассчитывать в этот день на дождь. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Жара снова начинает новую неделю в Украине. Никак старенький август не угомонится. 26-го августа максимальная температура воздуха будет +30+34 градуса, местами +34+36 градусов. Дождей не видно, повсюду будет солнечно, сухо, соответственно, растет пожарная опасность – осторожненько", – отметила она.

Усилится жара в понедельник, в частности, в столице Украины: в Киеве днем ожидается до +33..+34 градусов.

Жаркая погода не отступит и в последующие дни: днем практически по всей территории Украины воздух будет прогреваться более +30 градусов. Единственным облегчением станут более прохладные, чем в июле, ночи и утра.

"С одной стороны, жара утомляет, тем более такая продолжительная этим летом, понятны жалобы на слишком сухой воздух и землю, реальную пожарную опасность. Не говоря уже о невероятно сложных и без того условиях для наших золотых военных. А с другой – какое счастье не мерзнуть, держать окна и балконы открытыми, особая радость – длинный световой день, цветы на клумбах, легкая одежда, ясные пестрые цвета, много солнца и мысли, что зима – это такое что-то далекое, а летушко, хоть и старенькое, уже в колючих каштановых морщинках, однако такое родное, еще рядом", – подчеркнула Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что сентябрь 2024 года будет похож на август. Первый осенний месяц порадует теплой погодой.

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