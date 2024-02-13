Дождь с мокрым снегом и небольшое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на среду, 14 февраля

В среду, 14 февраля, в День святого Валентина в Украине будет много осадков. Часть страны покроют дожди, а на западе пройдет мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, температура по всей стране днем будет выше нуля, лишь ночью местами ожидаются небольшие морозы.

Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях пройдут умеренные дожди. На западе страны местами будет идти дождь с мокрым снегом. Небольшой дождь ночью ожидается в восточных областях.

Днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Днем будет тепло, температура воздуха ожидается +7...+12, ночью +2...+7.

На западе и севере страны, а также Винницкой и Черкасской областях в течение суток ожидается +1...+6 градусов. В Закарпатье днем до +9.

Холоднее всего в этот день будет в Карпатах, где ночью пройдет небольшой снег, который днем прекратится. Температура в течение суток составляет от 0 до -5.

В Киеве и области в День всех влюбленных, 14 февраля, пройдет небольшой дождь. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7-12 м/с.

В столице в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах +3…+5. По области +1…+6.

Метеорологи предупредили об опасных гидрологических явлениях. В результате оттепели будут продолжать повышаться уровни воды в реках.

Так, 14-16 февраля на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ривненская, Житомирская области) уровень воды поднимется на 0,1-0,3 м с последующим затоплением речных пойм. Продолжится медленное затопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек приречных населенных пунктов в Волынской области водами рек Припять и Стоход. В этих районах объявлен I уровень опасности – желтый. В Ковельском и Камень-Каширском районах – II уровень опасности, оранжевый.

На реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м с последующим затоплением пойм и сельскохозяйственных угодий. Возможно затопление речных хозяйственных построек отдельных населенных пунктов Червоноградского района Львовской области. В этих регионах объявлен I уровень опасности – желтый.

В то же время вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях уровни воды будут значительно ниже отметок водозаборов. Здесь объявлено III уровень опасности – коричневый.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики на этой неделе прогнозируют сильные колебания температуры воздуха, туманы и дожди. А уже ближе к выходным по всей территории Украины ожидается снег и резкое похолодание до -10.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!