Допросы и 'оценка лояльности': в российском 'Шереметьево' устроили фильтрацию для жителей оккупированного Мариуполя

В российском аэропорту "Шереметьево" россияне производят фильтрацию украинцев из временно оккупированного Мариуполя. Людей допрашивают, проверяют их телефоны, собирают биометрию и проводят "оценку лояльности".

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В зоне особой угрозы – те граждане Украины, которые хотят попасть в родной город, чтобы оформить документы на недвижимость: им оккупанты чинят всяческие препятствия, пока в Мариуполе продолжается массовое рейдерство в пользу РФ. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

"Кремль ввел фильтрационный террор для жителей временно оккупированного Мариуполя в аэропорту Шереметьево. Там действует отдельная фильтрационная процедура для жителей Мариуполя. Украинцев заставляют проходить допросы, проверки телефонов, сбор биометрии и оценку лояльности", – рассказали в ЦНС.

Особое внимание организаторы "фильтрации" уделяют украинцам, которые едут оформлять документы на недвижимость. Их задерживают и не допускают к въезду на временно оккупированные территории Украины.

"Россия целенаправленно блокирует украинцам доступ к собственному имуществу, создавая условия для массового рейдерства в пользу оккупантов. ЦНС призывает граждан быть осторожными и помнить: оккупационные власти рассматривают каждого украинца как угрозу. О подобных случаях сообщайте нам через анонимный чат-бот. А также присоединяйтесь к Движению сопротивления!" – призывали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что россияне на оккупированных территориях планируют вербовать в армию бездомных.

Кроме того, стало известно, что оккупанты вывезли десятки детей с Луганщины в Подмосковье под видом "реабилитации".

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