Донаты, подарки и не только: monobank запустил традиционную новогоднюю елку

monobank традиционно к новогодним праздникам запустил интерактивную "моноялинку", которая сочетает благотворительность, развлечения и подарки для пользователей. В этом году механика остается простой: достаточно "потрясти" приложение monobank, чтобы вытрясти донаты и получить приятные бонусы.

Об этом сообщил Олег Гороховский в Telegram.

Среди подарков, которые могут достаться пользователям, – промокоды со скидками от 100 до 1000 гривен на любые покупки в мономаркете. Также участники акции имеют шанс получить эксклюзивную platinum-карту с коточипом и бесплатным обслуживанием в течение двух лет.

"Все задоначенное поделим на дроны и другие нужды между К-2, 5 ОВМБр и 117 ОВМБр. Кстати, WOG и Inzhur REIT добавили денег от себя, поэтому их донаты тоже вытряхивайте", – написал Гороховский.

Кроме этого, каждый донат в размере 26 гривен, сделанный в специальную новогоднюю Банка monobank, автоматически становится билетом в розыгрыше 26 iPhone. Чем больше донатов сделает пользователь, тем выше его шансы на победу. Победителей обещают объявить 2 января 2026 года в обновлении сообщения.

monobank также отметит и самых креативных участников. Пользователей призвали снимать забавные видео с "моноялинкой" и публиковать их в Instagram с хэштегом #моноялинка. Авторы 260 самых смешных роликов получат мгновенные фотоаппараты Instax и наборы фирменного секретного мерча.