Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся лучшим рецептом
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Мороженое – лучший летний десерт, который можно приготовить всего из одного ингредиента в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного, и главное – безопасного домашнего пломбира.
Ингредиенты:
- сливки
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки со сгущенным молоком до пиков.
2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.
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