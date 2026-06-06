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Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
243
Домашнее мороженое
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Мороженое – лучший летний десерт, который можно приготовить всего из одного ингредиента в домашних условиях.

Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся лучшим рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного, и главное – безопасного домашнего пломбира.

Ингредиенты:

  • сливки
  • сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком до пиков.

Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся лучшим рецептом

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся лучшим рецептом

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