Домашний крем-сыр филадельфия из одного ингредиента: для салатов, закусок и десертов

Сыр филадельфия может быть основой для приготовления вкусных десертов, а также намазок. Еще его можно просто добавить в салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего сыра филадельфия, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

1 греческий йогурт – 300-400 г

1 жирная сметана – 350-400 г

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты.

2. На кастрюльку/миску кладем дуршлаг, на дуршлаг муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце, и выливаем сметанную смесь.

3. Кладем в холодильник на 8 часов или на ночь.

4. Сыворотка стечет и домашний крем-сыр готов.

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