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Домашний крем-сыр филадельфия из одного ингредиента: для салатов, закусок и десертов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
147
Домашний крем-сыр филадельфия из одного ингредиента: для салатов, закусок и десертов

Сыр филадельфия может быть основой для приготовления вкусных десертов, а также намазок. Еще его можно просто добавить в салат. 

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Как правильно приготовить сыр филадельфия

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего сыра филадельфия, который очень просто готовится. 

Рецепт сыра

Ингредиенты: 

  • 1 греческий йогурт – 300-400 г
  • 1 жирная сметана – 350-400 г
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Смешиваем все ингредиенты.

Ингредиенты для блюда

2. На кастрюльку/миску кладем дуршлаг, на дуршлаг муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце, и выливаем сметанную смесь.

Основа для сыра

3. Кладем в холодильник на 8 часов или на ночь.

Сколько часов готовить сыр

4. Сыворотка стечет и домашний крем-сыр готов.

Готовый сыр

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