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Домашний крем-сыр филадельфия из одного ингредиента: для салатов, закусок и десертов
Сыр филадельфия может быть основой для приготовления вкусных десертов, а также намазок. Еще его можно просто добавить в салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего сыра филадельфия, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 1 греческий йогурт – 300-400 г
- 1 жирная сметана – 350-400 г
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты.
2. На кастрюльку/миску кладем дуршлаг, на дуршлаг муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце, и выливаем сметанную смесь.
3. Кладем в холодильник на 8 часов или на ночь.
4. Сыворотка стечет и домашний крем-сыр готов.
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