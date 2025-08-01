Домашние заварные эклеры с кремом: делимся идеальным рецептом теста
Домашние эклеры никогда не сравнятся с магазинными. Вам удастся приготовить такой десерт, если вы правильно замешаете заварное тесто. Изделия получатся очень воздушными, и их легко сможете наполнить их кремом.
Идея приготовления домашних заварных эклеров опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты для заварного теста:
- вода – 500 мл.
- сливочное масло – 150 г
- мука – 250 г
- яйца – 6 шт.
Ингредиенты для крема:
- сливочное масло – 200 г
- сгущенное молоко – 250 г
- ванильный сахар – 0,5 упаковки
Способ приготовления:
1. К воде добавить сливочное масло.
2. Поставить на средний огонь чтобы масло растворилось.
3. Всыпать муку и на маленьком огне замесить тесто, чтобы вышла лишняя влага.
4. Тесто переложить в другую емкость и распределить его, чтобы быстрее остыло.
5. Далее ввести по одному яйцу и перемешать или миксером или лопаткой.
6. Переложить в кондитерский мешок и отсадить эклеры на пергамент.
7. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
8. Далее уменьшить температуру до 150 градусов и выпекать еще 10 минут. Духовку во время выпекания нельзя открывать. После выпекания сразу не вытаскивайте эклеры, чтобы они не осели.
9. К сливочному маслу комнатной температуры добавить сгущенное молоко и ванильный сахар.
10. Все перемешиваем с помощью миксера.
12. Наполнить эклеры кремом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: