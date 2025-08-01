Домашние заварные эклеры с кремом: делимся идеальным рецептом теста

Домашние эклеры никогда не сравнятся с магазинными. Вам удастся приготовить такой десерт, если вы правильно замешаете заварное тесто. Изделия получатся очень воздушными, и их легко сможете наполнить их кремом.

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Идея приготовления домашних заварных эклеров опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты для заварного теста:

вода – 500 мл.

сливочное масло – 150 г

мука – 250 г

яйца – 6 шт.

Ингредиенты для крема:

сливочное масло – 200 г

сгущенное молоко – 250 г

ванильный сахар – 0,5 упаковки

Способ приготовления:

1. К воде добавить сливочное масло.

2. Поставить на средний огонь чтобы масло растворилось.

3. Всыпать муку и на маленьком огне замесить тесто, чтобы вышла лишняя влага.

4. Тесто переложить в другую емкость и распределить его, чтобы быстрее остыло.

5. Далее ввести по одному яйцу и перемешать или миксером или лопаткой.

6. Переложить в кондитерский мешок и отсадить эклеры на пергамент.

7. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

8. Далее уменьшить температуру до 150 градусов и выпекать еще 10 минут. Духовку во время выпекания нельзя открывать. После выпекания сразу не вытаскивайте эклеры, чтобы они не осели.

9. К сливочному маслу комнатной температуры добавить сгущенное молоко и ванильный сахар.

10. Все перемешиваем с помощью миксера.

12. Наполнить эклеры кремом.

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