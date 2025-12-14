Дома, на работе и в школе: как праздновали Новый год в СССР

Новый год в Советском Союзе был едва ли не самым главным праздником года. Празднование охватывало все сферы жизни – от семейного круга до трудовых коллективов, школ и детсадов.

Телевидение, коллективные мероприятия и детские утренники играли ключевую роль в создании особой атмосферы. OBOZ.UA рассказывает, как отмечали приход Нового года в советскую эпоху.

В семейном кругу

Подготовка к новогоднему столу начиналась за несколько недель. Продукты покупали "по списку", доставали через знакомых или откладывали с каждой зарплаты. К определенному времени хозяева накрывали на стол и встречали гостей.

Проводы старого года традиционно проходили под телевизор. На экране – праздничные передачи и фильмы, без которых трудно представить советский Новый год, в частности "Ирония судьбы, или С легким паром!". Перед боем курантов в бокалы наливали шампанское, а глава государства выступал с итогами года и официальным поздравлением.

С первым ударом курантов в квартирах раздавалось дружное "Ура!". После этого празднование продолжалось под программу "Голубой огонек": пели, танцевали, поднимали тосты. Телетрансляция продолжалась до глубокой ночи, а потом ее сменяла передача "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая для многих была окном в "другой мир".

На работе

Новогодние празднования обязательно проходили и в трудовых коллективах. Рабочие будни перед праздниками сменялись атмосферой совместной подготовки: вместо обеденных перерывов работники вырезали снежинки, украшали окна и готовились к самодеятельным концертам.

В каждом коллективе находились энтузиасты, которые брались за стенгазеты, сатирические плакаты и сценарии выступлений. Праздничные мероприятия редко обходились без Деда Мороза и Снегурочки, роли которых исполняли сами сотрудники.

Детские утренники в школах и садиках

Особое место в советской новогодней традиции занимали детские утренники. Подготовка к ним была общим делом воспитателей, учителей и родителей. Матери по ночам шили костюмы, родители мастерили короны, мечи или маски, а дети учили стихи для Деда Мороза.

Утренники имели сценарии. Появлялись новые персонажи, разыгрывались сценки, проводились конкурсы. По сюжету Дед Мороз или Снегурочка обязательно попадали в трудную ситуацию, из которой их должны были "спасти" дети – песнями, танцами или правильными ответами.

Финалом праздника становилась раздача подарков, чаще всего это были конфеты в ярких коробках. Утренники обычно проводили накануне зимних каникул, за несколько дней до официальных выходных, и для детей они становились одним из самых ожидаемых моментов года.

