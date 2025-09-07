Дом там, где ваше сердце: гороскоп для Близнецов на сентябрь 2025 года

Луна начинается в сезоне Девы, который всегда привлекает внимание к вашей личной жизни. Следующие несколько недель вы можете больше сосредоточиться на своих жизненных обстоятельствах — возможно, вы готовитесь к переезду или вам нужно найти новых соседей по комнате.

Видео дня

Реорганизация вашего пространства также может принести более глубокое ощущение заземленности и обновления энергии. Вы также можете больше сосредоточиться на отношениях с семьей и оказаться в более сентиментальном настроении, пишет OBOZ.UA.

Вы пересматриваете некоторые из своих долгосрочных целей и видений будущего, когда ретроградный Сатурн снова войдет в Рыбы 1 сентября. Кажется ли ваша текущая траектория все еще значимой? Следующие несколько месяцев приглашают вас внести изменения в некоторые этапы, на которых вы сосредоточены.

Вы проводите больше времени дома или с друзьями, когда Меркурий перейдет в Деву 2 сентября. Вы также находитесь в более ностальгическом и сентиментальном настроении. Возможно, возникнут проблемы из прошлого, которые вы будете готовы решить раз и навсегда. Вы также больше осознаете, как ваши основные опекуны повлияли на то, кем вы являетесь, и, возможно, вы готовы изменить определенные модели поведения и оставить другие в прошлом раз и навсегда.

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября принесет неожиданные изменения в ваш профессиональный мир. Работа может закончиться, или идеальная возможность может появиться, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы также можете достичь цели, над которой упорно работали, или осознать, что что-то, на чем вы сосредотачивались, больше не соответствует действительности. Возможно, пришло время изменить свою позицию!

Ваша интуиция никогда не подведет вас, особенно когда Солнце и Меркурий, оба в Деве, соединятся 13 сентября. Это день, когда стоит довериться своему внутреннему голосу. Вы также можете узнать важные новости о своей жизненной ситуации, например, сосед по комнате сообщит вам, что переезжает, или вы найдете идеальную арендованную недвижимость. Также состоятся важные разговоры с родственниками и избранными членами семьи.

Как только Меркурий перейдет в Весы 18 сентября, вы снова почувствуете себя немного более экстравертным. Следующие несколько недель прекрасно подходят для поиска большей радости в повседневной жизни, получения новых возможностей и даже получения положительных новостей. Это также может быть насыщенное время в вашей романтической жизни! Возможно, вы путешествуете с любимым человеком или обновляете свой профиль на сайте знакомств.

Венера, планета связи, переходит в Деву 19 сентября, принося больше легкости в вашу личную жизнь. Вы хотите больше времени дома и с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя безопасно и защищенно. Вы можете наладить отношения с членом семьи, если вы поссорились, или даже потратить часть своего свободного времени на переоборудование своего пространства, чтобы сделать его более комфортным и уютным.

Солнечное затмение во время нового месяца в Деве 21 сентября может означать, что вы движетесь вперед! Эта энергия также эмоциональная и сентиментальная, приглашая вас поразмышлять над прошлым и отпустить его. Цепляться за кого-то или что-то, что вам больше не служит, только задержит вас в тупике. Вы готовы начать все сначала.

Вам нужно будет установить границы и защитить свое свободное время, как только Марс перейдет в Скорпиона 22 сентября. Люди могут добавлять к вам больше обязанностей, не посоветовавшись с вами сначала. Вы можете легко почувствовать себя перегруженными и перегруженными работой, если не постоять за себя. Это может вас истощить, поэтому не бойтесь сказать "нет" в течение следующих нескольких недель.

В тот же день Солнце переходит в Весы, и наступает осеннее равноденствие. Вы чувствуете благодарность за все, что идет хорошо в жизни, и хотите наслаждаться радостными впечатлениями, будь то в вашей романтической жизни или занимаясь хобби и занятиями, которые вам нравятся. Пришло время жить настоящим моментом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.