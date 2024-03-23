Долгожданное потепление: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 23 марта

В субботу, 23 марта, в Украину придет долгожданное потепление. На небе будет переменная облачность, а день в большинстве областей пройдет без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозу синоптиков, лишь днем во Львовской, Волынской, Ривненской и местами в северных областях возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях составит 1-6 градусов тепла, на остальной территории страны будет от 3 градусов тепла до 2 мороза. Днем по стране столбики термометров покажут 8-13 градусов тепла, на западе и юго-западе страны потеплеет до +16 градусов.

На высокогорье Карпат ночью будет около 0, а днем 0-5 градусов тепла.

В Киевской области день пройдет без осадков, однако местами по области все же возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью по области будет 1-6 градусов тепла, днем – 8-13 с отметкой плюс. В Киеве ночью 3-5 градусов тепла, а днем 11-13 с плюсом.

Также синоптики опубликовали предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине.

Так, 23-26 марта в связи с вероятными осадками на отдельных реках суббассейна Западного Буга и в верховьях р. Стыр (суббассейн Припяти) ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,6 м над текущими отметками, с последующим затоплением поймы в верховье Стыра во Львовской области (I уровень опасности – желтый).

22-26 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с содержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий (I уровень опасности – желтый).

Также 22-26 марта в результате сбросов воды из Каневского водохранилища в связи с прохождением весеннего половодья, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области (I уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, погода в выходные 23-24 марта в Украине обещает быть теплее, чем в начале этой недели. Несмотря на это, она не порадует солнышком – в большинстве областей будет пасмурно, во многих регионах пройдут дожди.

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