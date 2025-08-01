Долго считали пропавшим без вести: на войне погиб Герой с Волыни. Фото

21 мая 2024 года в Донецкой области, выполняя боевое задание, погиб воин из Волынской области Владимир Сотников. Почти 10 месяцев Герой находился в статусе без вести пропавшего.

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Трагическую новость 31 июля подтвердили в Facebook представители Локачинского поселкового совета. Наш защитник проживал в селе Приветное.

Сотников Владимир Семенович родился 30 августа 1966 года. У него осталась сестра Елена, а также семья и друзья.

"Невосполнимая потеря в громаде! Будучи верным присяге, данной украинскому народу, Владимир Семенович погиб, проводя освобождение Родины от российских оккупантов", – сообщили в поселковом совете.

В ОТГ объявлен трехдневный траур (1–3 августа). Похороны Героя планируют провести в его родном селе. Дату и время местные власти сообщат позже.

Как писал OBOZ.UA:

– На войне против российской агрессии погиб Михаил Кинив, военнослужащий из села Заречье Хустського района Закарпатской области. Ему было всего 33 года.

– 26 июля 2025 года на позиции вблизи н. п. Покровск Донецкой области погибла защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк. Она была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения одного из механизированній батальонов.

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