Дочь эмигранта из Одессы Стелла Адлер: единственная женщина, создавшая собственный театральный метод

Стеллу Адлер называют самой выдающейся личностью на американской сцене ХХ века. С театром связаны почти 87 (!) лет ее жизни, в течение которой она сделала карьеру не только актрисы, но и режиссера и преподавателя – основателя собственного актерского метода. Став единственной женщиной-теоретиком театральной режиссуры, Адлер прославилась в сфере, где всегда властвовали – и сейчас властвуют – только мужчины. Среди ее учеников – выдающиеся актеры и режиссеры: Марлон Брандо, Роберт де Ниро, Уоррен Битти, Элейн Стритч, Марк Руффало, Джон Риттер, Харви Кейтель, Кэндис Берген и многие другие.

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Детство на театральных подмостках

Стелла Адлер родилась 10 февраля 1901 года в Нью-Йорке в одной из самых известных театральных семей США. Ее мать Сара успешно совмещала карьеру актрисы и работу менеджера, а отец, Джейкоб Адлер, был знаменитым трагиком, на рубеже веков эмигрировавшим в Америку из Одессы. Пятеро братьев и сестер Стеллы тоже выбрали актерскую профессию, всего же в разных театрах Нью-Йорка работало пятнадцать ее родственников. Впервые на сцену Стелла вышла, когда ей было всего четыре года от роду: вместе с отцом она играла в спектакле "Разбитые сердца". С тех пор она постоянно работала в театре, играя роли девочек и мальчиков в переведенных на идиш классических пьесах Шекспира, Ибсена, Толстого. Высшее образование Адлер получила в университете Нью-Йорка, после чего училась актерскому мастерству у бывших актеров Московского художественного театра Марии Успенской и Ричарда Болеславского.

От еврейских театров к бродвейским постановкам

В восемнадцать лет Стелла отправилась в Лондон, где в течение года играла на сцене, но, несмотря на сопутствующий ей успех, все-таки решила вернуться в Нью-Йорк. В США в течение десяти лет Адлер сыграла более чем в сотне спектаклей в еврейских театрах, что сделало ее чрезвычайно популярной среди публики, говорящей на идиш. Но Стелле хотелось более широкого признания, которого она смогла добиться, дебютировав на Бродвее в спектакле Карела Чапека "Мир, в котором мы живем". Вскоре после этого актриса присоединилась к театральной лаборатории Group Theatre, основанной Ли Страсбергом, Шерил Кроуфорд и Гарольдом Клерманом, который стал вторым мужем Адлер. Группа исповедовала натуралистический подход к актерской игре, считая, что актер должен полностью вживаться в образ своего персонажа и обстоятельства, в которых он существует.

"Вы убиваете театр!"

В 1934 году Адлер отправилась в Париж, где в течение пяти недель прошла курс интенсивного обучения у выдающегося театрального теоретика и практика Константина Станиславского, став единственной американской актрисой, которая получила право называться его ученицей. Согласно семейной легенде, их знакомство началось с претензий, которые самоуверенная американка предъявила мэтру. "Заставляя актеров в буквальном смысле слова жить на сцене, вы убиваете театр!" – заявила Стелла, на что Станиславский заметил, что она, видимо, просто не очень хорошо разобралась в его системе, и – решил растолковать ей ее самостоятельно. Вернувшись в Нью-Йорк, Адлер начала обучать актеров Group Theatre его методу, и чем дольше она это делала, тем больше понимала, что знает, как его изменить и усовершенствовать.

Несколько лет в Голливуде

Несмотря на то, что в Group Theatre к Адлер относились с уважением, ей не были близки ни театральная политика коллектива (натурализм, который был основой работы над ролью, не отвечал ее представлениям о театральном методе), ни атмосфера, царящая в коллективе. Решив изменить свою жизнь, в 1937 году она отправилась в Лос-Анджелес. В Голливуде Адлер шесть лет проработала продюсером на студии Metro-Goldwin-Mayer и – под измененной фамилией Ардлер – снималась в фильмах, самые известные из которых – "Любовь на тосте" и "Тень худого человека". Параллельно она работала в театрах Лондона и Нью-Йорка, играя в спектаклях и режиссируя их.

Преподавательская деятельность

Также в это время Адлер вернулась к преподаванию, которое начала еще в Group Theatre. Она начала работать с учениками в Новой школе социальных исследований Эрвина Пискатора, а затем, в начале 40-х годов, основала собственную творческую мастерскую для молодых актеров, в которой они могли и учиться, и играть на сцене. Объединив все знания, которые она получила, работая в еврейских театрах, на Бродвее, в Group Theatre, Голливуде и во время учебы у Станиславского, Адлер разработала собственную творческую методику, с которой и вошла в историю мирового театра. В театральной студии Стеллы Адлер (ныне – Stella Adler Academy of Acting&Theatre Los-Angeles) преподавали актерское мастерство, сценическую речь и движение, искусство грима, а также проводили семинары по анализу драматургии, постановке мизансцен, истории и теории театра. Ученики Адлер получали профессиональный опыт, исполняя сцены из спектаклей перед приглашенными зрителями. И они, даже став мировыми знаменитостями, все равно время от времени возвращались к своему педагогу, чтобы почерпнуть у нее новую идею или получить необходимый им совет.

Творческий метод Адлер

Техника работы актера над ролью, разработанная Стеллой Адлер, основана на системе Станиславского и его искусстве переживания. Но суть метода самой Адлер состоит в том, что она предлагала актерам фиксироваться не на собственном опыте, используя в качестве материала для работы над ролью свои переживания, что, на ее взгляд, могло быть чрезмерно болезненным и морально травматичным, а на воображении и фантазии, что, как она считала, дает гораздо больший простор для творчества. Не меньшее внимание уделяла Адлер и образованию актеров: на ее взгляд, оно должно быть достаточным для того, чтобы они могли – с большим уважением к драматургу – анализировать пьесу, над которой работают. Настаивала она и на наблюдательности, которую должен развивать в себе актер, подмечая мельчайшие детали в окружающем его мире – она поможет ему в работе над образом. Техника Адлер также была основана на способности извлекать правильные детали из текста пьесы, а также на самочувствии самого исполнителя. Болезнь или боль, как она считала, могут негативно повлиять на выступление, поэтому актер должен следить за своим здоровьем. Она категорически отрицала любое – как физическое, так и эмоциональное – насилие актера над собой.

Стелла Адлер умерла от сердечного приступа в Лос-Анжелесе в декабре 1992 года в возрасте 91 года, пережив всех своих братьев и сестер, и была похоронена на кладбище Маунт-Кармель в Нью-Йорке.