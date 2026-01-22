Добавляют изюминку: 8 недооцененных комнатных растений, которые просты в уходе

Если посмотреть на свою коллекцию комнатных растений трезвым взглядом, то большинство из нас выращивает примерно одинаковый набор цветов. И популярность сансевьерий или монстер понятна – они доступны и неприхотливы.

Однако существуют недооцененные комнатные растения, которые имеют значительно более эффектный вид и при этом не требуют ухода на уровне капризного ребенка. Список из восьми таких видов собрало издание Country Living. Главное для них – обеспечить яркий рассеянный свет (или фитолампу) и избегать переувлажнения, что может их быстро погубить. Вот и, в основном, все. А так перечисленные растения имеют интересные текстуры и формы, способные освежить любую коллекцию.

Дизокактус угловатый (Disocactus anguliger)

Это растение, которое еще часто называют кактус "рыбья кость", – идеальный выбор для тех, кто ищет что-то необычное и при этом без колючек. Эффектный лесной эпифит в природе растет на деревьях, как орхидеи. Он любит яркий рассеянный свет, благодаря которому быстро наращивает побеги, а через несколько лет может расцвести очень ароматными цветами. Полив нужен умеренный: лишь когда верхний слой субстрата хорошо просохнет.

Сциндапсус (Scindapsus)

Близкий родственник эпипремнума, который выделяется серебристым рисунком на листьях. Несмотря на довольно заметное сходство с популярным кузеном, это – отдельный род. Он так же неприхотлив: выживет в тени и перенесет один пропущенный полив. Но для быстрого роста и появления ярких пятен на листьях ему нужен хороший свет. Поливать сциндапсус стоит только тогда, когда земля сверху сухая на ощупь.

Сансевиерия цилиндрическая (Sansevieria cylindrica)

Если обычный "тещин язык" кажется вам слишком простым, обратите внимание на эту красавицу с трубчатыми листьями-спицами. Она выглядит очень графично и современно. Растение практически бессмертно: мирится с полумраком и очень нечастым поливом – вспоминать о нем можно и стоит, когда почва просохнет почти полностью.

Филодендрон Тортум (Philodendron Tortum)

Его часто путают с папоротниками из-за очень тоненьких и посеченных, почти нитевидных листьев. Однако это настоящий филодендрон – выносливый и легкий в выращивании. Сначала он растет аккуратным кустиком, но с возрастом вытянется и потребует опору. Любит светлое место без прямых лучей и умеренную влажность почвы.

Аглаонема (Aglaonema)

Пожалуй, самое выносливое растение для тех, кто только учится ухаживать за цветами. Аглаонема бывает с зелеными, серебристыми или даже ярко-розовыми листьями. Она стойко переносит недостаток света, а при хороших условиях может даже выпустить цветы. Полив – стандартный, после подсыхания верхнего слоя земли.

Стрелиция Николая (Strelitzia nicolai)

Это гигант среди комнатных растений, который способен превратить гостиную в настоящие джунгли. Растет цветок очень стремительно и требует много места. Стрелиция обожает солнце и большие горшки. И хотя в квартире она почти никогда не цветет, ее зрелищная листва стоит всех усилий.

Асплениум гнездовой (Asplenium nidus)

В отличие от многих других папоротников, асплениум имеет цельные, кожистые листья, которые закручиваются вокруг центра, напоминая птичье гнездо. Он значительно менее привередлив к сухому воздуху, чем его сородичи. Поставьте его в светлое место и следите, чтобы пересохшая земля не превращалась в камень.

Монстера Лехлериана (Monstera lechleriana)

Это менее известный и ранее редкий вид монстеры, который поражает удлиненными листьями с кремовыми и белыми пятнами. С возрастом на листьях появляются характерные отверстия (фенестрации), расположенные ближе к центру. Лучше всего растет при ярком рассеянном свете, иначе побеги могут слишком вытягиваться. Полив – ей нужен после подсыхания верхнего слоя почвы.

