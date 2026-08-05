"До последнего вздоха выполнял воинский долг": погиб защитник из Тернопольской области. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Пушкар. Жизнь отважного защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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Герой до последнего оставался верным военной присяге. Об этом сообщили в Бучацком городском совете.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 31 июля 2026 года, во время выполнения боевого задания, необходимого для обеспечения обороны Украины, погиб мужественный защитник, житель села Переволока, солдат Юрий Пушкарь", – говорится в сообщении.

Что известно о защитнике

Герой родился 12 июня 1987 года. Проходил службу в должности техника-водителя группы связи отделения управления минометной засады. Юрий мужественно защищал страну, её свободу и независимость и "до последнего вздоха исполнял воинский долг".

Жизнь военного оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Сердобино в Харьковской области.

В Бучацком городском совете выразили искренние соболезнования родным, близким, сослуживцам и всем, кто знал Юрия.

"Пусть Господь дарует силы пережить эту невосполнимую утрату, а светлая память о Герое навсегда останется в сердцах благодарных украинцев. Вечная память и слава Защитнику Украины!" – отмечается в сообщении.

Напомним, в Никопольском районе при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Марьяновка Киевской области Александр Руденок. Сердце храброго украинца остановилось 26 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания 25 мая 2025 года погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Леонид Поминов. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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