До последнего вздоха мужественно защищал Украину: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Полтавщины Роман Шамота. Свой последний бой он принял 11 мая на Запорожье.

21 мая с Героем, которому навсегда останется 41 год, попрощались на малой родине. О защитнике рассказали в Новосанжарской громаде.

Что известно о Герое

"Опять горькая весть всколыхнула нашу громаду – 11 мая 2026 года во время выполнения боевого задания, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины, погиб житель села Крутая Балка – Роман Григорьевич Шамота. Герой погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области", – отметили в громаде.

Местное издание "Зміст" рассказало, что родился Роман Шамота 22 августа 1984 года на Полтавщине.

Детство и юность Романа прошли в селе Крутая Балка. Там он окончил школу. Продолжил обучение юноша в Полтавском строительном институте.

"Знакомые его вспоминают как искреннего, трудолюбивого и доброго человека", – отмечает "Зміст".

В ряды Вооруженных сил Украины Роман Шамота присоединился 17 сентября 2024 года. А в мае 2026-го жизнь защитника оборвалась.

На Полтавщине с воином, который вернулся домой на щите, попрощались 21 мая. Земляки встречали скорбный кортеж живым коридором.

Похоронили Романа Шамоту на кладбище села Крутая Балка.

"Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Романа Шамоты. До последнего вздоха он мужественно защищал родную землю и украинский народ", – подчеркнули в Новосанжарской громаде.

