До какой даты военные могут вернуться из СВЧ без потери статуса и выплат: в ГБР дали объяснение

Военные, которые совершили СВЧ, имеют возможность вернуться на службу с сохранением статуса и всех выплат до 30 августа. Также такие военнослужащие по решению суда могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Об этом в четверг, 7 августа, напомнили в Государственном бюро расследований. В ГБР отметили, что сейчас у военных, которые ушли в СЗЧ, еще есть время "для того, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с законом".

В ГБР напомнили, что 30 августа 2025 года истекает срок возвращения на службу с возобновлением всех военных выплат для военнослужащих, самовольно оставивших часть.

8 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым было продлено действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, совершивших СВЧ, пояснили в ведомстве.

Этот механизм дает шанс военным вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Военнослужащие, самовольно оставившие часть, также по решению суда могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Действующий порядок распространяется на тех, кто совершил СВЧ до 10 мая 2025 года и тех, кому срок военной службы приостановлен.

5 августа директор ГБР Алексей Сухачев сообщил, что благодаря новому закону с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

Закон, который позволяет бойцам восстановиться на службе без лишних бюрократических процедур, действует с 29 ноября 2024 года. Упрощенный порядок был продлен до 30 августа 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГБР задержало военного, который пытался наладить схему побега в Молдову военных, которые ушли в СВЧ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

