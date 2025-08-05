Огромная цифра: стало известно, сколько военных вернулись из СОЧ за восемь месяцев

За восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения в армию тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ), на службу вернулось более 29 тысяч украинских военных. Упрощенный порядок был продлен президентом до 30 августа 2025 года.

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Это дает возможность и в дальнейшем вернуться в армию тем, кто готов снова стать к защите страны. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Сколько военных вернулись из СОЧ за восемь месяцев

"Благодаря закону и разработанному механизму в войска с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно оставивших части", – сказал директор ГБР.

Закон, который позволяет бойцам восстановиться на службе без лишних бюрократических процедур, действует с 29 ноября 2024 года. Его разработали ГБР совместно с Военной службой правопорядка, Нацполицией и Офисом Генпрокурора. Механизм предусматривает возвращение без уголовной ответственности – по решению суда, а также восстановление всех видов обеспечения.

Этот шанс для тех, кто по разным причинам оставил часть, но готов продолжить службу. Ранее президент Украины подписал закон, которым продлил действие механизма до 30 августа 2025 года.

"Этот механизм предоставляет шанс тем, кто совершил СЗЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения", – отметил Сухачев.

На Ивано-Франковщине военнослужащий три раза совершал СОЧ (самовольное оставление воинской части) и получил наказание. Мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким образом можно вернуться на военную службу после СОЧ или дезертирства.

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