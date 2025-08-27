До +30: где в Украине будет жарче всего 28 августа

В Украине 28 августа, согласно последним прогнозам погоды, все сутки будет сохраняться небольшая облачность. Осадков в этот день не ожидают ни в одном из регионов страны.

Также и ветер (преимущественно юго-восточного направления) будет ласковым, и не его скорость превысит 5-10 м/с. Такую погоду стране обещают в Укргидрометцентре.

Температура ночью составит 10-15°, хотя в северо-восточной части будет прохладнее, до 7-12°. Но днем воздух прогреется до 23-28°. А на юге страны обещают и до 30°.

Прогноз для Киевской области

На территории Киевской области и столицы также осадков не ожидают, все сутки будет лишь небольшая облачность.

Преимущественно юго-восточный ветер(5-10 м/с) обусловит температуру ночью до 10-15°, а днем – до 23-28°.

Что говорят специалисты

Такая погода в Украине ожидается из-за формирования поля повышенного давления. Именно оно обеспечит небольшую облачность и отсутствие осадков до субботы включительно.

"До 28 августа ночи еще будут оставаться прохладными. Но максимальная температура днем имеет тенденцию к приятному повышению, что станет более ощутимо с четверга. А самой теплой ждем субботу, когда уже и ночью станет комфортно. Таким образом, вторая половина заключительной недели календарного лета еще порадует нас погодой", – отметили в Укргидрометцентре.

Погодные "качели" в начале недели

В селе Верхний Яловец, Черновицкая область, 25 августа утром температура воздуха снизилась до минус 5 градусов. Вся растительность в горном населенном пункте покрылась инеем. Председатель Селятинской общины Валерий Полянчук обнародовал фото с инеем на термометре, и отметил, что заморозки наступили слишком рано, ведь в последнее время в регионе было тепло.

А сутками ранее, то есть в День Независимости, 24 августа, в украинских Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха там упала до +2 градусов тепла. Первый снег вместе с градом увидели в урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы в горном массиве Черногора, на горе Поп Иван, и заснежило курорт Драгобрат в горном массиве Свидовец и Яремче на Прикарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, погоду сегодня формирует антициклон Mareike, который обеспечит сухую, солнечную и теплую погоду почти по всей территории страны. Поэтому украинцы смогут насладиться последними днями лета с комфортными и местами жаркими температурами. Об этом, и каким будет первое сентября, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

