"Как-то немного рановато": в селе на Буковине зафиксировали 5 градусов мороза. Фото

В селе Верхний Яловец (или Верхние Яловичоры) Селятинской общины Черновицкой области 25 августа утром температура воздуха снизилась до -5 градусов. Растительность в горном населенном пункте покрылась инеем.

О низких показателях температуры воздуха сообщил председатель Селятинской общины Валерий Полянчук, говорится в заметке сообщества Новоселиччини Novosgram в Facebook. Он обнародовал фото с термометром, где четко видно -5 градусов по Цельсию.

В соцсетях Полянчук отметил, что заморозки наступили слишком рано, ведь в последнее время в регионе было тепло. Он вспомнил, как в детстве бабушка накрывала цветы во дворе, чтобы они не замерзли к празднику Первого звонка.

"Как-то немного рановато мороз, потому что последние времена было тепло, но я помню в детстве когда наступала пора идти в школу, то покойная бабушка накрывала цветы чтобы не замерзли что на первый звонок были нам на праздник. Что имеем, то имеем, за все слава Богу", – написал Полянчук.

Что говорят синоптики

Черновицкий областной гидрометеоцентр прогнозировал на ночь с 24 на 25 августа снижение температуры до +6...+11°, а в горных районах – до +1...+6°. В то же время в Черновцах по состоянию на 7:00 утра 25 августа зафиксировали +7°.

По данным Черновицкого областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 25 августа по области ожидается погода с переменной облачностью, но без осадков. Ветер – западной четверти, 7-12 м/с. На день 25 августа в Черновицкой области прогнозировали 16-21°C.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале текущей рабочей недели в Украине будет сохраняться неустойчивая синоптическая ситуация с перепадами атмосферного давления и относительно прохладной температурой. Почти по всей территории ожидается сухая погода, но в некоторых областях пройдут дожди.

Уже после среды, 27 августа, синоптики прогнозируют постепенный приход жаркого и сухого воздуха.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал теплую погоду в сентябре в Украине. По его словам, температура воздуха будет комфортной, а дождей почти не ожидается.

