До +26: в Украине установится практически летняя погода. Прогноз синоптиков

В Украине погода в первый день нового месяца и новой недели будет теплой. Осадков в понедельник, 1 апреля, не ожидается, а на западе максимальная температура может установиться на уровне +26 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра, опубликованный на сайте УкрГМЦ. День будет малооблачным, ветер – преимущественно южный, со скоростью 7-12 метров в секунду. В Карпатах днем и в западных областях местами порывы до 17-22 метров в секунду.

Ночью в понедельник в среднем прогнозируют от +5 до +10 (на западе от +9 до +14). Днем по Украине от +19 до +24. В Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях – до +26. На высокогорье Карпат и побережье морей от +14 до +19 градусов.

В Киевской области 1 апреля облаков будет мало, дождей синоптики не ожидают.

Ветер южный, 7-12 метров в секунду. По области ночью от +5 до +10, днем от +19 до +24 градусов.

В столице Украины в понедельник в темное время суток будет от +8 до +10, в светлое –от +21 до +23 градусов.

В УкрГМЦ предупредили, что 31 марта – 2 апреля в результате пропуска весеннего половодья в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области. Там объявлен І (желтый) уровень опасности.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей нашей страны ожидается похолодание и дожди.

– Синоптики предупредили, что на Украину надвигается аномальное погодное явление – ухудшение качества воздуха из-за прибывающей из Сахары пыли. 31 марта оно наблюдалось на Прикарпатье, а 1 апреля накроет всю страну.

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