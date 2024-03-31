Украину накроет пылью из Сахары, небо будет очень тусклым: метеорологи предупредили об аномалии

На Украину надвигается аномальное погодное явление – ухудшение качества воздуха из-за прибывающей из Сахары пыли. 31 марта оно наблюдалось на Прикарпатье, а 1 апреля накроет всю Украину.

Об этом предупредили в Facebook Метеорологической станции Борисполь. Специалисты отметили, что небо будет очень тусклым, тогда как температура воздуха будет достигать аномальных, как для апреля, +25 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в первые дни апреля в Украине будет держаться настоящая солнечная весенняя погода с температурой до +25 градусов. Однако 2 апреля ожидается понижение температуры воздуха до ночных -6 градусов, днем +23...+25. Уже со среды, 3 апреля, в значительной части областей ожидается похолодание и дождь. Лишь на юге страны будет сохраняться сухая погода.

Как сообщал OBOZ.UA:

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